BVB, News und Gerüchte: Mario Götze bereut Rückkehr zu Borussia Dortmund - Nachwuchstalent Gökdeniz Gürpüz zu Galatasaray

Mario Götze spricht über den verpassten Schritt ins Ausland. Dortmund-Talent Gökdeniz Gürpüz wechselt in die Türkei. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Götze stammt aus der BVB-Jugend und wechselte 2013 nach zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften zur Konkurrenz nach München. Bei den Bayern konnte der 31-Jährige die hohen Erwartungen selten erfüllen und entschied sich drei Jahre später zu einer Rückkehr nach Dortmund. Doch auch bei der Borussia fand der gebürtige Memminger nicht wieder zu alter Stärke. "So war ich halt wieder in einem ähnlichen Kosmos", äußerte sich der Weltmeister von 2014 zu den Gründen.

"Da hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen. Ich hatte ja ein, zwei andere Optionen und war auch bei Jürgen (Klopp) in Liverpool. Für mich wäre der Schritt ins Ausland nach Dortmund und Bayern gut gewesen."

BVB, Transfer: Gökdeniz Gürpüz wechselt zu Galatasaray

Der BVB verliert ein Nachwuchstalent an einen Champions-League-Teilnehmer. Gökdeniz Gürpüz wechselt in die Türkei zu Galatasaray Istanbul. Als Ablöse für den 17-Jährigen stehen 220.000 Euro im Raum. Der gebürtige Duisburger erhält in Istanbul einen Vertrag bis 2026.

In Istanbul soll sich der zentrale Mittelfeldspieler erstmal an das Niveau der ersten Mannschaft gewöhnen und Schritt für Schritt an den Profifußball rangeführt werden.

Gürpüz wechselte 2016 vom Erzrivalen FC Schalke 04 zur Borussia und durchlief dort seither alle Jugend-Jahrgänge bis hin zur U19.

