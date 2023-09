RB Leipzig vs. FC Bayern München, Aufstellungen, Kader, Sperren, Verletzungen: So könnten RBL und FCB spielen

Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Doch können auch beide Teams in Topbesetzung antreten? Wir werfen einen Blick auf den Kader, Sperren und Verletzungen.

Im Spitzenspiel des 6. Spieltags empfängt RB Leipzig zuhause den FC Bayern. Die Münchner möchten sich in der Red Bull Arena, Leipzig, für die Niederlage im Supercup (0:3) im August revanchieren. Am Samstag, den 30. September, um 18.30 Uhr wird der Kracher angepfiffen.

Unter der Woche mussten im DFB-Pokal allerdings einige Akteure pausieren. Wie die Chancen auf eine Rückkehr aussehen und welche Spieler die Trainer auf das Feld schicken könnten, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig vs. FC Bayern München, Aufstellungen, Kader, Sperren, Verletzungen: So könnte der FCB spielen

Besonders beim deutschen Rekordmeister wurde es im Pokal dünn: Mit Matthijs de Ligt, Min-jae Kim und Dayot Upamecano mussten alle drei etatmäßigen Innenverteidiger passen. Die gute Nachricht ist allerdings, dass laut Trainer Thomas Tuchel zumindest die beiden Letztgenannten bis zum Wochenende wieder fit sein dürften.

De Ligt hingegen wird nach dem Schlag auf sein Knie am vergangenen Spieltag wohl auch diesen Samstag noch fehlen, ebenso wie Serge Gnabry, der sich gegen Preußen Münster den Unterarm gebrochen hat. Dazu kommt der langzeitverletzte Manuel Neuer.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellung des FCB

Kim und Upamecano dürften also gegen Leipzig wieder die Stamm-Innenverteidigung bilden - Leon Goretzka, der dort am Dienstag ausgeholfen hat, wird dann wohl auf seine gewohnte Position im defensiven Mittelfeld zurückkehren. So könnte die Startformation des FCB aussehen:

FC Bayern: Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - H. Kane

© getty Dayot Upamecano stand unter der Woche im DFB-Pokal nicht zur Verfügung.

RB Leipzig vs. FC Bayern München, Aufstellungen, Kader, Sperren, Verletzungen: So könnte RBL spielen

Bei den Gastgebern sieht die Situation ein wenig entspannter aus: Der Youngster El Chadaille Bitshiabu wird noch bis November ausfallen, ebenso wie Willi Orban, der sich Anfang September das Außenband im Knie gerissen hat. Dani Olmo befindet sich zwar im Aufbautraining, wird aber nicht rechtzeitig fit sein.

Timo Werner (Rückenprobleme) könnte gegen die Bayern wieder auflaufen, allerdings ist wahrscheinlicher, dass der Stürmer erstmal von der Bank kommt.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellung von RBL

Marco Rose hat also die Qual der Wahl, vor allem in der Offensive. Wir tippen, dass Xavi Simons auf der Zehn startet, der RBL-Coach könnte sich aber auch für Christoph Baumgartner oder Fabio Carvalho entscheiden. Das könnte die Aufstellung von Leipzig sein:

RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Forsberg - Openda, Sesko

RB Leipzig vs. FC Bayern München, Übertragung im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Wie alle anderen Samstagsspiele der Bundesliga wird auch das Topspiel exklusiv von Sky übertragen, sowohl im Pay-TV als auch im Livestream via SkyGo oder WOW. Die Vorberichte beginnen schon eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 17.30 Uhr. Hier haben wir die wichtigsten Infos für Euch zusammengefasst:

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 30. September 2023

30. September 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag