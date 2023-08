Bundesliga - Podcaster Tommi Schmitt im Interview: "Bei Steven Gerrard war ich wirklich sauer!"

Er ist einer der größten Podcaster Deutschlands: Tommi Schmitt führt gemeinsam mit dem Comedian Felix Lobrecht den Podcast "Gemischtes Hack" und ist zudem glühender Fußballfan. Der 34-Jährige ist großer Fan von Borussia Mönchengladbach und startete zudem am Dienstag seinen neuen Fußball-Podcast "Copa TS - der Fußball-Podcast mit Tommi Schmitt" mit Studio Bummens.

Schmitt: Jetzt haben wir einen Neuanfang. Es ist ja so eine Mannschaft, bei der in der ersten Elf um die vier Spieler sind, bei denen wirklich auch gestandene Fußballfans von anderen Vereinen sagen: 'Hey, wer ist das denn? Wer spielt da denn jetzt bei Gladbach?' Das finde ich total spannend, weil das ist so dieser Umbruch, den man sich gewünscht hat. Wie das sportlich am Ende aussieht, wird man sehen, aber mir würde schon eine Sache reichen: Mir würde es schon reichen, wenn die Jungs einfach alles geben und ihr Herz auf dem Platz lassen. Das klingt jetzt sehr verlogen, aber es ist wirklich so. Dann steigst du sowieso nicht ab und dann kann man mal gucken, was daraus wird. Die Gladbacher Fanseele ist meiner Meinung nach gerade so gestimmt, dass man einfach eine Mannschaft haben will, die wieder den Funken überspringen lässt von Platz zur Kurve.

Tommi Schmitt: Ich spüre tatsächlich so ein Feuer. Ich freue mich sehr auf die neue Saison, weil ich glaube, wir haben schwere Zeiten hinter uns. Marco Rose ist überraschend zum BVB gegangen. Wir hatten Geisterspiele und mit Adi Hütter einen Trainer, der nicht funktioniert hat. Dann kam Daniel Farke, der auch nicht funktioniert hat, und dann Max Eberl, der erst gegangen ist und dann ein halbes Jahr später bei Leipzig war. Es kam einfach viel zusammen, was so eine Fan-Seele ein bisschen entfernen oder unemotional werden lässt. Dazu kommt noch, dass wir in der letzten Saison auch Spieler dabei hatten, bei denen du wusstest, die wären ganz gerne gar nicht da und die sind jetzt weg.

© imago images

Im Jahr 2022 sagten Sie, dass Gladbach mit Daniel Farke jemanden daten würde, der ihr richtig gut tun würde. Was ist da schiefgelaufen?

Schmitt: Zu Beginn der Saison dachte ich wirklich: Geil, das ist so jemand, so einer in Klopp'scher und Baumgartner-Manier - so jemand, der ein bisschen Feuer macht, ein Wikinger Typ, der allein schon durch sein Auftreten Gladbach etwas gibt, was es lange nicht gab. Ich glaube, das ging vielen so! Aber sportlich kann ich es nicht so sehr bewerten, dafür bin ich einfach zu sehr Laie. Als Fan glaube ich, dass er zur Mannschaft dann doch nicht so gepasst hat oder es ihm auch ein bisschen zum Verhängnis wurde, dass da Spieler waren, die wahrscheinlich auch nicht 100 Prozent gegeben haben. Das hat man einfach gespürt: Einer spielt jetzt bei Inter Mailand, einer bei Borussia Dortmund, da hast du ja die Lustlosigkeit oft gesehen. Das macht es dem Trainer dann auch schwer. Sicherlich ist er auch nicht komplett aus der Verantwortung zu ziehen, aber es hat einfach nicht gepasst. Aber ich glaube, es gibt auch keinen Gladbach Fan, der jetzt böse ist. Es passt dann manchmal einfach nicht. Ich glaube, das wird man irgendwann einordnen als nicht funktionierendes Experiment. Ich lag damals total falsch, aber jetzt beginnt hoffentlich etwas cooles Neues. Das spüre ich zumindest.

Welchen Anteil hat Gladbachs neuer Trainer Gerardo Seoane an diesem Gefühl?

Schmitt: Einen total großen! Aber nach meinem Glorifizieren von Daniel Farke muss ich vorsichtig sein. Als Fan sagt man natürlich: Wieder ein Schweizer, noch dazu so ein ruhiger Typ: Das hat uns immer schon gut getan! Ich bin irgendwie guter Dinge und ich glaube grundsätzlich, dass es sehr dankbar ist, als Fußballprofi in Nordrhein-Westfalen zu spielen. Das klingt so pathetisch, aber es ist so einfach: Von Köln über Gladbach bis Schalke, Bochum oder Essen - Du musst einfach nur alles geben, dann wird das schon honoriert. Eigentlich ist es total easy. Mein Paradebeispiel ist Schalke in der vergangenen Rückrunde: Die sind zwar trotzdem abgestiegen, aber die Fans haben einfach diese Mannschaft unterstützt, weil sie gemerkt haben, die Jungs wollen.

Lassen Sie uns ein kleines Stück weg von Gladbach gehen. Wir haben in der Redaktion Hot Takes und Thesen für die kommende Bundesliga-Saison aufgestellt: Ich möchte Ihnen drei vorlesen und ich hätte gerne eine kurze Einschätzung dazu. Erste These: Der 1. FC Köln steigt ab.

Schmitt: Ich glaube nicht, dass Köln absteigt. Allein wegen des Trainers, Steffen Baumgart. Der wird das schon hinkriegen, die so einzustellen, dass sie nicht absteigen. Selbst wenn sie mal eine Krise geraten. Das hat man auch im Pokal in Osnabrück gesehen, so ein Duell ist eines der schwersten Erstrundenlose. Viele sagen ja, dass Baumgart nur ein Motivator sei - aber der hat richtig Plan vom Fußball. Wie hat Hermann Gerland einst gesagt: 'Immer Glück ist Können!' Mit der Truppe im gesicherten Mittelfeld zu landen und die Großen immer wieder zu ärgern spricht vor allem für Taktik und Trainerqualität. Deswegen glaube ich nicht, dass Köln absteigt.