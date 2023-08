BVB - Sven Mislintat verrät: Ajax erhielt keine Dortmund-Offerte für Edson Álvarez

Ajax Amsterdams technischer Direktor Sven Mislintat hat Einblicke in Edson Álvarez' gescheiterten Transfer zu Borussia Dortmund gegeben. Der 25-jährige Mittelfeldspieler aus Mexiko galt lange als Wunschkandidat des BVB, wechselte aber letztlich zu West Ham United.

"Dortmund und die Partei Álvarez waren in ihren Gesprächen meines Wissens extrem weit. Ich habe fest damit gerechnet, dass die Borussia ihn holt", sagte Mislintat dem kicker. "Was die beiden Klubs angeht, muss ich das jedoch klar verneinen: Es gab nie ein offizielles Angebot der Borussia an uns."

Die Forderung der Niederländer war klar: 35 Millionen Euro sollten für den Mexikaner auf den Tisch gelegt werden. Eine Summe, die den Dortmundern wohl zu hoch erschien. "Meiner Meinung nach ist Edson einer der besten alleinstehenden Sechser, die zu einem rational begründbaren Preis auf dem Markt waren", sagte Mislintat, der früher selbst lange in verschiedenen Rollen für den BVB gearbeitet hat.

West Ham United war letztlich bereit, das geforderte Geld zu zahlen und kaufte Álvarez für 38 Millionen Euro. Álvarez feierte beim Heimsieg gegen den FC Chelsea (3:1) am Wochenende sein Premier League-Debüt für die Hammers.