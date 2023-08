BVB, News und Gerüchte: Felix Nmecha droht wohl vorerst die Bank - Finanzaufsicht rügt Fehler bei Borussia Dortmund

Einem Neuzugang von Borussia Dortmund droht zum Saisonstart offenbar die Bank. Außerdem gibt es Probleme mit der Finanzaufsicht. Alle News und Gerüchte rund um den BVB im Überblick.

Nmecha war im Sommer für kolportierte 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Dortmund gewechselt. Für keinen Spieler hat der BVB in diesem Transferfenster mehr bezahlt.

Dennoch zog der Nationalspieler ein positives Fazit von der USA-Tour. Diese sei "richtig gut für die Mannschaft" gewesen, sagte Nmecha: "Wir hatten gute Spiele. Heute war es ein bisschen bitter am Ende, dass Chelsea das Tor gemacht hat. Es war gut für mich und die anderen, Minuten zu bekommen."

Nmecha hingegen hatte die ersten beiden Testspiele mit Problemen am hinteren Oberschenkel verpasst. Beim 1:1 gegen den FC Chelsea hatte er nur 20 Minuten auf dem Platz gestanden.

Demnach soll Trainer Edin Terzic im zentralen Mittelfeld vorerst auf das Duo Marcel Sabitzer/Julian Brandt setzen. Während Brandt schon in der vergangenen Saison geglänzt hatte, überzeugte Neuzugang Sabitzer bei der USA-Reise mit guten Leistungen.

BVB, News: Probleme mit der Finanzaufsicht

Die Finanzaufsicht BaFin hat bei der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA drei millionenschwere Fehler im Jahresabschluss 2018 festgestellt. Das geht aus einer Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hervor.

"Im Konzernabschluss zum 30. Juni 2018 der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA werden die Umsatzerlöse um 223 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen, weil das Unternehmen erhaltene Transferzahlungen aus dem Transfer von Fußballspielern, für die eine in Vorjahren geleistete Transferzahlung als immaterieller Vermögenswert aktiviert wurde, als Umsatzerlöse erfasst hat", heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Aus den Zahlen geht hervor, dass der BVB den Umsatz von 536 Millionen Euro somit um satte 41 Prozent zu hoch angesetzt hätte.

Das verstoße laut der Bundesfinanzaufsicht gegen den International Accounting Standard (lAS) 38.118, "wonach als Gewinn oder Verlust aus der Ausbuchung die Differenz zwischen dem Nettoveräußerungserlös und dem Buchwert des immateriellen Vermögenswertes erfolgswirksam zu erfassen, aber ein Gewinn nicht als Umsatzerlös auszuweisen ist. Daraus folgt, dass auch der Bruttoveräußerungserlös - hier in Form der erhaltenen Transferzahlungen - nicht als Umsatzerlös auszuweisen ist."

Kurz nach der Veröffentlichung des Berichts war die BVB-Aktie um zwischenzeitlich vier Prozent abgestürzt.