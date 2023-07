Vorfall im Trainingslager: Hertha BSC suspendiert Torhüter Marius Gersbeck

Torhüter Marius Gersbeck ist infolge polizeilicher Ermittlungen nach einem Vorfall im Österreich-Trainingslager vom Zweitligisten Hertha BSC suspendiert worden. Wie der Bundesliga-Absteiger am Montag bekannt gab, sei dies die Entscheidung von Geschäftsführer Thomas E. Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber.

"Grund für die Suspendierung ist der vorgeworfene Sachverhalt im Rahmen des Trainingslagers", teilte die Hertha mit. Herrich sagte: "Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt."

Gersbeck war schon am Sonntag aus dem Trainingslager abgereist, er soll sich "vorläufig individuell fit halten". Dem 28-Jährigen, in diesem Sommer aus Karlsruhe zurückgekehrt, wird Medienberichten zufolge vorgeworfen, in Zell am See an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

Trainer Pal Dardai bereitet seine Mannschaft dort noch bis zum Freitag auf den Zweitliga-Start am 29. Juli bei Fortuna Düsseldorf vor.