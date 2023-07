Der BVB trifft im ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung auf Westfalia Rhynern. Wo die Partie von Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream läuft, verrät Euch SPOX.

Das Duell zwischen dem Oberligisten Westfalia Rhynern, in dessen Heimspielstätte (Kumpel+Hellmeister-Arena), und Borussia Dortmund steigt am heutigen Mittwoch (12. Juli) um 18 Uhr.

Der BVB wird mit einem Rumpfteam antreten, weil die Nationalspieler erst am 15. Juli aus dem Urlaub zurückkehren. So bleiben nur noch rund ein Dutzend an Profis übrig, es werden also zahlreiche Talente aus dem Nachwuchs zum Einsatz kommen.

Bevor es für den Vizemeister in die USA ins Trainingslager geht, stehen noch zwei weitere Testspiele in Deutschland auf dem Programm: Gegen Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22. Juli).

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream

Wer sich auf eine Übertragung im Free-TV gefreut hat, wird leider enttäuscht. Das heißt jedoch nicht, dass Ihr das Testspiel von Borussia Dortmund bei Westfalia Rhynern nicht kostenlos sehen könnt.

Der BVB stellt auf seinem YouTube-Kanal und auf der vereinseigenen Homepage via BVB-TV einen Livestream zur Verfügung, den alle Fans nutzen dürfen.

Für die TV-Übertragung ist derweil Sky zuständig. Der Bezahlsender zeigt, wie auch viele weitere Testspiele von Borussia Dortmund, das Spiel auf dem Kanal SkySportNewsHD.

Darüber hinaus können Kunden des Pay-TV-Senders via SkyGo oder mit WOW einen kostenpflichtigen Livestream abrufen.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern heute live? Testspiel im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Testspiel des BVB gegen Westfalia Rynern live zu sehen, kann auf den kostenlosen Liveticker von SPOX zurückgreifen.

BVB vs. Westfalia Rhynern: Die Aufstellung von Borussia Dortmund

Und so startet der BVB in das erste Testspiel der neuen Saison:

Meyer - Meunier, Süle, Papadopoulos, Bueno - Pfanne, Pohlmann - Bamba, Reus, Hazard - Rijkhoff

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Westfalia Rhynern heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream - wichtigste Infos

Anlass: Testspiel

Testspiel Paarung: BVB vs. Westfalia Rhynern

BVB vs. Westfalia Rhynern Datum: 12. Juli 2023

12. Juli 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Kumpel+Hellmeister-Arena, Hamm

Kumpel+Hellmeister-Arena, Hamm TV: Sky

Sky Livestream: SkyGo, WOW, BVB-TV, YouTube

