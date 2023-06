HSV vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Rückspiel in der Relegation zur Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV und der VfB Stuttgart bestreiten heute das Relegations-Rückspiel für die Bundesliga. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigen wir Euch hier.

Am heutigen Montag, 5. Juni, fällt die Entscheidung, welches Team in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt - der Hamburger SV oder der VfB Stuttgart. Nach dem Hinspiel am vergangenen Donnerstag deutet viel auf den VfB hin. Die Schwaben gewannen mit 3:0.

Das Rückspiel in der Relegation zur Bundesliga findet nun heute in Hamburg statt - genauer im Volksparkstadion. Dort wird das Spiel um 20.45 Uhr angepfiffen.

Für den HSV steht heute eine "Mission Impossible" an. Dennoch ist man im Lager des Zweitligisten kampfeslustig. "Wir werfen weiter alles in die Waagschale, um auf ein Wunder zu hoffen, aber ein Wunder muss es dann auch sein", sagte Sportvorstand Jonas Boldt.

In der Relegation greift übrigens nicht die Auswärtstorregel. Im Falle eines Unentschiedens nach Hin- und Rückspiel wird zuerst eine Verlängerung gespielt, bevor ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringt.

HSV vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Rückspiel in der Relegation zur Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Rückspiel in der Relegation zur Bundesliga zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart wird heute von mehreren Anbietern live im TV und im Livestream übertragen. Es handelt sich exakt um die, die schon das Hinspiel gezeigt haben.

Im Free-TV könnt Ihr das Spiel ab 20.15 Uhr samt Vorberichterstattung beim Privatsender Sat.1 live verfolgen. Einen kostenlosen Livestream findet Ihr auf ran.de.

Des Weiteren ist Sky für die Übertragung im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream verantwortlich. Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD beginnt die Übertragung mit Kommentator Oliver Seidler ebenfalls um 20.15 Uhr.

Das Spiel könnt Ihr auch im Livestream von Sky live sehen, entweder über die SkyGo-App (Bestandskunden) oder kostenpflichtig via WOW .

Zudem gibt es noch kostenpflichtige Livestreams bei JOYN+ und OneFootball .

HSV vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Rückspiel in der Relegation zur Bundesliga heute im Liveticker

Auch im kostenlosen Liveticker von SPOX verpasst Ihr heute nichts. Wir tickern für Euch das Spiel in voller Länge mit.

Hier geht's zum Liveticker Hamburger SV - VfB Stuttgart.

HSV vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Rückspiel in der Relegation zur Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. VfB Stuttgart

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga-Relegation, Rückspiel

Bundesliga-Relegation, Rückspiel Datum: 5.6.2023

5.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, sat1.de, JOYN+, OneFootball

Liveticker: SPOX

© getty HSV-Trainer Tim Walter muss sich für das heute Spiel gegen den VfB Stuttgart etwas einfallen lassen.

