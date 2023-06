Der Hamburger SV empfängt den VfB Stuttgart zum Rückspiel in der Bundesliga-Relegation. SPOX tickert die Partie live mit.

Der VfB Stuttgart hat sich mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel der Bundesliga-Relegation eine perfekte Ausgangslage für das heutige Rückspiel gegen den Hamburger SV verschafft. Können die Schwaben die Führung über die Ziellinie retten? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

HSV vs. VfB Stuttgart: Relegation zur Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bereits nach dem Hinspiel scheint die Spannung im Kampf um den 18. Bundesliga-Startplatz völlig weg zu sein. Die Norddeutschen blieben am vergangenen Donnerstag auswärts in Stuttgart chancenlos und laufen heute einem 0:3-Rückstand hinterher. Für die Tore aufseiten der Stuttgarter sorgten Konstantinos Mavropanos, Ex-Hamburger Josha Vagnoman und Serhou Guirassy. Es droht die nächste Saison, in der der HSV die Rückkehr in die Bundesliga nicht schafft.

Vor Beginn: Der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr, gespielt wird im Hamburger Volksparkstadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Relegations-Rückspiel zur Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart.

HSV vs. VfB Stuttgart: Relegation zur Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Spiel ist im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. Parallel bietet der Privatsender HSV vs. Stuttgart auch im Livestream bei ran.de an.

Eine weitere Möglichkeit, das Rückspiel heute live zu verfolgen, bietet Sky an. Beim Pay-TV-Sender müsst Ihr Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) oder Sky Sport Bundesliga UHD anmachen.

Auch Sky stellt nebenbei einen Livestream zur Verfügung, auf diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mit WOW zugreifen.

HSV vs. VfB Stuttgart: Die Relegationsspiele im Überblick