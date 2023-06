Nach dem Bundesliga-Schock am letzten Spieltag geht Borussia Dortmund erst einmal in die Pause, ehe die Vorbereitung für die nächste Saison losgeht. Auftakt, Termine, Testspiele, Trainingslager - hier gibt es die wichtigsten Infos zum Fahrplan in der Sommerpause.

Für den BVB ging vor eineinhalb Wochen eine dramatische Bundesliga-Saison 2022/23 zu Ende. Im letzten Spiel der Saison kam man gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, während sich direkter Konkurrent FC Bayern München im Parallelspiel gegen den 1. FC Köln in der 89. Minute zum Meister schoss. Am Ende fehlte dem BVB lediglich ein Tor, um die nun auf elf Titel in Folge herangewachsene Serie der Münchner zu brechen. Die Chance ist jedoch vertan und der BVB muss sich jetzt auf die nächste Saison konzentrieren.

Bundesliga: Der obere Teil der Abschlusstabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 34 92:38 54 71 2. Borussia Dortmund 34 83:44 39 71 3. RB Leipzig 34 64:41 23 66 4. Union Berlin 34 51:38 13 62

BVB, Vorbereitung: Auftakt, Termine, Testspiele, Trainingslager - Fahrplan in der Sommerpause

Deutschlands Vereine gehen nach der kräftezehrenden Saison nun erst einmal in die wohlverdiente Pause, so auch der BVB. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll der Vizemeister am 5. Juli wieder das Training aufnehmen. Wie üblich, wird Trainer Edin Terzic dabei nicht auf den gesamten Kader zugreifen können, da Nationalspieler wie Niklas Süle, Nico Schlotterbeck oder Julian Brandt wegen der Länderspielpause erst später dazustoßen werden.

Am 24. Juli wird die Trainingsintensität mit einer USA-Reise - der ersten seit vier Jahren - noch einmal erhöht. Die Dortmunder veranstalten unter dem Motto "Back in Black & Yellow" ein Trainingslager in San Diego, Kalifornien. Im Rahmen des Trainingslagers sind insgesamt drei Testspiele geplant. Am 30. Juli geht im Allegiant Stadium in Las Vegas gegen den Premier-League-Klub Manchester United das erste über die Bühne. Tage darauf, am 3. August, geht es gegen den FC Chelsea weiter. Das Duell soll im Soldier Field in Chicago steigen. Was das dritte Testspiel betrifft, ist der Gegner noch nicht bekannt.

© getty Der BVB verlor am letzten Spieltag die Meisterschaft.

Am 4. August kehrt der schwarzgelbe Tross wieder zurück nach Dortmund, wo dem Team dann der letzte Feinschliff verpasst wird, ehe Mitte August mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal die Pflichtspielsaison eröffnet wird. In der Woche darauf geht die Bundesliga los.

BVB, Vorbereitung: Die wichtigsten Termine