FC Bayern München vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München hat heute in der Bundesliga RB Leipzig zu Gast. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 33. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, FC Bayern München vs. RB Leipzig: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Fußball-Bundesliga steht an diesem Wochenende bereits der 33. und damit vorletzte Spieltag der Saison 2022/23 auf dem Programm. Am heutigen Samstag, 20. Mai, kommt es in der Münchner Allianz-Arena zum Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Dieses wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Der FC Bayern kann heute mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Konkurrent Borussia Dortmund stünde dann morgen beim FC Augsburg unter Druck und müsste diese Partie unbedingt gewinnen, um die Bayern bei einem Unentschieden oder einer Niederlage nicht schon vorzeitig unfreiwillig zum Meister zu machen. Sollte der FC Bayern gegen Leipzig aber nicht gewinnen, könnte der BVB mit einem Dreier beim FCA am Rekordmeister vorbeiziehen.

Auch für Leipzig steht heute viel auf dem Spiel. Das Team von Trainer Marco Rose (3./60 Punkte) steckt mitten im engen Kampf um einen Startplatz für die Champions League 2023/24. Gegen Bayern München war für Leipzig in den vergangenen Jahren wenig zu holen. Der letzte Sieg der Sachsen datiert aus dem Jahr 2018. In den danach folgenden elf Aufeinandertreffen gewann der FC Bayern sechs Mal, fünf Spiele endeten Unentschieden.

FC Bayern München vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie an jedem Bundesliga-Samstag in dieser Saison liegen auch heute die exklusiven Übertragungsrechte an den Spielen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt heute das Topspiel der Woche zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig mit einer längeren Vorberichterstattung bereits ab 17.30 Uhr auf mehreren Kanälen: Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Als Kommentator des Spiels fungiert Wolff-Christoph Fuss.

Auch im Livestream zeigt Sky den Bundesliga-Kracher. Via SkyGo und WOW , den offiziellen Streamingkanal von Sky, könnt Ihr das Spiel live auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen. Für WOW fallen derzeit monatliche Kosten von 24,99 Euro (Jahresabo) oder 29,99 Euro (Monatsabo) an.

FC Bayern München vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alle Tore, alle Chancen und ganz viele Hintergrundinfos zum Spiel erhaltet Ihr heute auch im Liveticker von SPOX, der im Minutentakt aktualisiert wird.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - RB Leipzig.

Bundesliga, FC Bayern München vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich - T. Müller, Musiala - L. Sané, Coman - Gnabry

Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich - T. Müller, Musiala - L. Sané, Coman - Gnabry Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Henrichs - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner, Nkunku

