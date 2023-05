Netzreaktionen zum 34. Bundesliga-Spieltag: "Mein Gott, ist diese Mannschaft blöd"

Der FC Bayern München wird in einem Herzschlagfinale Deutscher Meister. Der BVB vergibt die große Chance. Schalke 04 steigt ab. Und keiner will in die Champions League. Hier kommen die Netzreaktionen zur Bundesliga-Konferenz am 34. Spieltag.

© Twitter Es war angerichtet! Und wenn der BVB nicht liefert, gibt es ja noch ...

© Twitter In Dortmund war die Stimmung jedenfalls schon weit vor Abpfiff überragend

© Twitter Ex-Spieler drücken die Daumen ...

© Twitter ... aber auch Emmas Freunde sind am Start

© Twitter In Wolfsburg riecht hingegen wenig nach letztem Spieltag

© Twitter Coman eröffnet den Meisterschaftskampf!

© Twitter Ohnehin richtig was los in der Konferenz

© Twitter Osnabrück geht hoch, Schalke liegt zurück - zumindest Erstere freuen sich

© Twitter Und Mainz trifft! Dortmund wird doch nicht ...

© Twitter 2:0 für Mainz in Dortmund - unfassbar!

© Twitter Und auch Leverkusen in Schwierigkeiten: Rot und 0:2 in Bochum

© Twitter Schalke derweil mit dem Anschlusstreffer in Leipzig - aber Hoffnung? Vorsicht!

© Twitter Überproportional viele Grönemeyer-Fans in Wolfsburg

© Twitter Und in München ist Karnevalszeit - verrückt!

© Twitter Ach, da kam die Inspiration für das neue Trikot her!

© Twitter Was war das denn für eine Nummer? Schalke gleicht aus!

© Twitter Und Hertha spielt tatsächlich auch nochmal mit

© Twitter Beim FC Bayern liegen die Nerven schon wieder blank - vergeigen die das etwa noch?

© Twitter Dortmund macht das 1:2 und die Bayern brauchen Abkühlung?

© Twitter Und die Bayern schaffen es, das Ding aus der Hand zu geben!

© Twitter Wer will es weniger?

© Twitter Musiala will es unbedingt! Wahnsinn! Diese Schlussphase hat alles.