Borussia Dortmund misst sich heute in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach. SPOX bietet zum Spiel einen Liveticker an.

BVB vs. Borussia Mönchengladbach - Anpfiff: 18.30 Uhr Tore / Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller Aufstellung Borussia Mönchengladbach Olschowsky - Lainer, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné, Hofmann, Neuhaus, H. Wolf - Ngoumou Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

BVB vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es gibt keine Änderungen im Vergleich zum Dortmunder 6:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag. Trainer Edin Terzic schickt heute gegen Gladbach dieselbe Elf auf den Rasen.

Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller

Vor Beginn: Borussia Dortmund befindet sich mitten im Kampf um die Meisterschale. Die Chance, Meister zu werden, war schon lange nicht mehr so gut wie in dieser Saison. Der FC Bayern München hat vor Beginn des Spieltags bloß einen Punkt Vorsprung. Meint es der BVB ernst, dürfen keine Patzer mehr passieren. Einfach wird es auf keinen Fall. Alleine heute müssen die Schwarzgelben gegen eine Mannschaft aus Gladbach ran, die sie in der Hinrunde klar mit 4:2 bezwang.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

© getty Wird Edin Terzic der erste Dortmunder Meistertrainer seit Jürgen Klopp?

BVB vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das späte Samstagsspiel wird heute von Sky übertragen und auf vier Sendern gleichzeitig gezeigt: auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Um 17.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, Wolff Fuss wird als Kommentator eingesetzt.

Wer das Spiel im Livestream von Sky schauen möchte, hat zwei Optionen: das SkyGo-Abonnement oder WOW.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

BVB vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller

Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller Mönchengladbach: Olschowsky - Lainer, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné, Hofmann, Neuhaus, H. Wolf - Ngoumou

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle am 32. Spieltag