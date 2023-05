Real Madrid zahlt angeblich bis zu 125 Millionen Euro für BVB-Star Jude Bellingham

Real Madrid weiß nun angeblich, wie hoch der Preis für BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham ist. Der BVB macht wohl richtig Kasse.

Real Madrid wird angeblich eine Basisablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro für Jude Bellingham von Borussia Dortmund zahlen, um sich die Dienste des Engländers in diesem Sommer zu sichern. Dazu sollen dann noch Boni in Höhe von 25 Millionen Euro kommen können, die über die sechsjährige Laufzeit des Bellingham-Vertrags verteilt werden. Das berichtet die englische Tageszeitung The Mirror.

Real gilt als Top-Favorit auf den Bellingham-Deal und hat sich dem Bericht zufolge nicht nur mit dem Mittelfeldspieler, sondern auch mit dem BVB über den Transfer geeinigt.

Die Boni sollen abhängig vom Abschneiden Reals in der Liga und den anderen nationalen und internationalen Wettbewerben sowie der Anzahl der von Bellingham bestrittenen Spiele und der von ihm erzielten Tore sein.

Mit der Bekanntgabe des Transfers wird in der nächsten Woche gerechnet.

Bellingham kam 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB. Nun kann die Borussia nach drei Jahren einen ordentlichen Transfergewinn für den Engländer erwarten.

In der Bundesliga stand Bellingham in dieser Saison 31-mal auf dem Feld, erzielte dabei acht Tore und lieferte fünf Vorlagen. Im entscheidenden Spiel gegen Mainz fehlte er jedoch am Samstag mit Knieproblemen.