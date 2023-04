FC Bayern - Salihamidzic zur Stürmer-Position: "Werden uns natürlich hinsetzen"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat die Verpflichtung eines neuen Stürmers für die kommende Saison nicht ausgeschlossen.

"Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir am Transfermarkt machen", sagte Salihamidzic nach dem enttäuschenden Pokal-Aus der Bayern gegen den SC Freiburg am Dienstag-Abend (1:2).

Seit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im vergangenen Sommer klafft im Sturm der Münchener eine Lücke. In dieser Saison startete meist Eric Maxim Choupo-Moting in der Sturmspitze, so auch unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel. Choupo-Moting habe es bislang "sehr, sehr gut gemacht", betonte Salihamidzic.

Die zuletzt inkonstanten Leistungen, die laut den Bossen auch zur Entlassung von Ex-Trainer Julian Nagelsmann geführt hatten, wollte Salihamidzic nicht an der Stürmer-Position fest machen. "Ich würde sagen, dass es eher an anderen Dingen fehlt, dass wir diese Energie nicht über einen längeren Zeitraum aufbringen", sagte der 46-Jährige. Grundsätzlich hätten die Bayern, so Salihamidzic, genug Spieler, "die sehr gut Tore machen können."