Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln soll vorverlegt werden

Das Lokalduell in der Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln wird offenbar um zwei Tage vorverlegt. Wie das Fachmagazin kicker und die Bild übereinstimmend berichten, drängt die Werkself auf eine Verschiebung des Derbys vom 7. Mai (Sonntag) auf den 5. Mai (Freitag).

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und auch der TV-Rechteinhaber DAZN hätten dem Wunsch bereits entsprochen.

Allein die Polizei könnte eine Verlegung unter Verweis auf Sicherheitsbedenken noch verhindern, der 1. FC Köln soll kein Einspruchsrecht besitzen.

Hintergrund ist das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen dem italienischen Traditionsklub AS Rom und Leverkusen am 11. Mai. Bayer will durch die Vorverlegung mehr Regenerationszeit erreichen.

In der Bundesliga kämpft Leverkusen noch um das neuerliche Erreichen des internationalen Wettbewerbs, der 1. FC Köln hat den Klassenerhalt praktisch sicher und auch keine reellen Chancen mehr auf den Europapokal.