FC Bayern München - Kommentar zu den Entscheidungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic: Wann stellt der Aufsichtsrat die richtigen Fragen?

Thomas Tuchel ist mit seiner Vertragsunterschrift beim FC Bayern München die Wette der Bosse eingegangen, die damals noch lange nicht verlorenen Saisonziele zu retten. Doch die ihm zugedachte Rolle des Wunderheilers hat er klugerweise abgelehnt. Die Misserfolge sind weder ihm und auch nicht in erster Linie der Mannschaft zuzuschreiben. Ein Kommentar.

Womöglich war der Einstellung Tuchels in den Verhandlungen ein mindestens mittelgigantisches Missverständnis vorangegangen. Oder es liegt zumindest ein gewisser Zielkonflikt zwischen Klub- und Mannschaftsverantwortlichen vor.

In diesem Text wird es nicht ums Mia san Mia gehen, versprochen. Doch auf die Gefahr hin, dass Oliver Kahn auch das nicht mehr hören kann , müssen wir noch einmal über die Umstände des Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel reden.

Tuchel und seine Assistenten verordneten der Mannschaft in den ersten Tagen eine schnörkellose Formation, stellten einen fünften Spieler in die Restverteidigung, brachten ihr ein paar Tricks für Standardsituationen bei und trainierten vor allem Pass- und Positionsspiel, kurz: Sie begannen bei den Basics der Tuchelschen Fußballlehre.

Wie auch immer: Der überraschte Tuchel ging die Wette der Bosse ein, die noch alles andere als verlorene Saison zu retten. Jedoch arbeitete er vom ersten Tag an so mit seinen neuen Spielern, als ob er den stürmischen und verregneten Münchner Frühling 2023 vor allem schon als Vorbereitung für den hoffentlich schöneren Sommer nutzen wollte.

Was aber, wenn es gar keinen Tuchel-Effekt geben konnte? Was, wenn die Probleme zwischen Mannschaft und Nagelsmann nicht so groß waren, wie kolportiert? Was, wenn kein Wunderheiler nötig war und die Bosse die zugegeben fragile Mannschaft durch den Trainerwechsel noch mehr verunsichert haben?

Das bedeutet auch: Tuchels Einstellung kurz vor den vier saisonentscheidenden Partien gegen den BVB in der Bundesliga, dem SC Freiburg im DFB-Pokal und Manchester City im Viertelfinale der Champions League geschah aus Sicht von Bayerns Verantwortlichen Kahn und Sportchef Hasan Salihamidzic also nicht, weil Tuchel gerade frei war und im Sommer womöglich schon wieder nicht. Der riskante Trainerwechsel zum vielleicht sensibelsten Saison-Zeitpunkt war demnach nicht von einer strategischen Weitsicht motiviert, sondern folgte einem Impuls, so "wohlüberlegt" (immer noch Kahn) er gewesen sein mag, und der vagen Hoffnung nach einem Tuchel-Effekt.

Fast genauso vehement wie Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn Nagelsmanns Freistellung mit der Sorge der Verantwortlichen begründete, die Klubziele nicht mehr erreichen zu können und die Freistellung des Trainers also als eine "wohlüberlegte" Panikreaktion darstellte (wobei er sich gegen das Wort Panikreaktion freilich verwehrte), tat Tuchel ein paar Mal demonstrativ kund, wie überrascht er gewesen sei, dass Bayerns Bosse ihm die sofortige Übernahme der Mannschaft andienten.

© getty

FC Bayern: Wer Tuchel holt, bekommt keinen Wunderheiler

Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, wer Tuchel holt, bekommt eben in erster Linie einen fantastischen Trainer und leidenschaftlichen Fußballlehrer und keinen Wunderheiler.

Der FC Bayern hat ganz sicher nicht wegen Tuchels Trainingsmethoden oder seiner taktischen Entscheidungen in den ersten vier Spielen unter ihm zwei von drei möglichen Titeln schon so gut wie sicher verloren. Tuchel hätte bestimmt gerne schon in seinen ersten Wochen in München das Triple gewonnen. Aber es scheint, dass er die Möglichkeit, dass das nicht unbedingt klappen würde, nicht nur theoretisch einberechnet hatte.

So kann dann auch seine "schockverliebte" Huldigung an die Mannschaft nach dem 0:3 in Manchester als vertrauens- und teambildende und prozessorientierte Maßnahme verstanden werden.

Während Bayerns Bosse nach der Pleite in Manchester weiter der Illusion nachjagten, was der von ihnen erklärtermaßen als "einer der besten Europas" (wieder Kahn) zusammengestellte Kader zu leisten im Stande sein müsste, sieht Tuchel, was im Laufe des Prozesses entstehen könnte.

Indem Tuchel die Rolle des Wunderheilers ablehnte und sich in Manchester gar "weigerte, das Ergebnis zu sehen", hat er die Mannschaft - und sicher auch ein wenig sich selbst - aus der Schusslinie genommen. Es braucht schließlich keinen Meteorologen, um zu wissen, dass es in den nächsten Wochen ungemütlich werden könnte in München, zumal der einzig mögliche Titel noch lange nicht sicher ist. Den Bayern droht die erste titellose Saison seit dem Triple-Vize-Jahr 2012.

Natürlich dürfen und werden die individuellen Fehler von Jamal Musiala beim Pokalspiel gegen Freiburg oder von Dayot Upamecano in Manchester bei der Bewertung der Arbeit von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic keine Rolle spielen. Auch wäre es sicher zu weit gegriffen, sie für den persönlichen Frust oder für angebliche Watschn von Spieler an Spieler verantwortlich zu machen.

Ihre Managemententscheidungen des vergangenen Sommers und dieser Saison schreien aber nach Erklärungen - und den richtigen Fragen des Aufsichtsrats - die hoffentlich nicht darauf abzielen werden, Thomas Tuchel in Frage zu stellen.

Jedoch sollten sich diese Fragen auch nicht darauf beschränken, handfeste Erklärungsansätze dafür zu verlangen, wie die Verantwortlichen Mitte März auf die Idee kommen konnten, die irre teure Wette einzugehen und Nagelsmann sofort durch Tuchel zu ersetzen und welche Konsequenzen sie aus dieser Entscheidung für die Zukunft ziehen.