Hertha BSC: Trainer Pal Dardai schmeißt Ivan Sunjic aus dem Training

Im ersten Training nach der 2:4-Pleite gegen Werder Bremen hat Hertha-Trainer Pal Dardai am Sonntag ein Zeichen an seine stark abstiegsbedrohte Mannschaft gesetzt. Wegen einer Disziplinlosigkeit hat der Ungar Spieler Ivan Sunjic aus der Übungseinheit geschmissen.

"Was denkst du dir? Geh weg, tschüss, verpiss dich!", fauchte der 47-Jährige den Kroaten laut der Sport Bild an. Live mit dabei: Einige Journalisten und Fotographen. Der Trainer-Ausraster habe sich nach dem Aufwärmen ereignet, als die am Samstag (beim 2:4 gegen Bremen) nicht eingesetzten Spieler den Worten Dardais lauschen sollten. Welche Disziplinlosigkeit sich Sunjic erlaubt haben soll, ist bisher nicht bekannt. Der Vorfall fügt sich in Herthas Chaos-Chronologie ein.

Der 26-Jährige ist in dieser Saison vom englischen Zweitligisten an Hertha BSC ausgeliehen. In der Hinrunde war der defensive Mittelfeldspieler noch Stammspieler gewesen, seit dem Jahreswechsel spielt er allerdings nahezu keine Rolle mehr. In den vergangenen fünf Spielen bekam Sunjic nicht eine Einsatzminute. Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass die Berliner die Kaufoption von zwei Millionen Euro ziehen.

Nach 29 Spieltagen steht die Hertha auf dem letzten Platz der Bundesliga, mit nur 22 Punkten. Rang 16 ist aktuell drei Punkte und Rang 15 fünf Punkte entfernt (zur Tabelle). Fünf Spiele bleiben der "Alten Dame" noch. Als Nächstes warten die angeschlagenen Bayern (Sonntag, 15.30 Uhr), dann folgen unter anderem noch direkte Duelle gegen Stuttgart (6. Mai), Bochum (20. Mai). Zuletzt stieg Hertha 2012 ab.