Hertha BSC - SV Werder Bremen 2:4: Keine Wende unter Dardai! Furioser Ducksch schießt Berlin tiefer in die Krise

Die Rückkehr von Trainer Pal Dardai bei Hertha BSC ist missglückt. Gegen Werder Bremen verlieren die Berliner 2:4 (0:2).

Pal Dardai war die riesige Enttäuschung anzusehen. Mit grimmiger Miene nahm der Coach von Hertha BSC nach der 2:4 (0:2)-Heimpleite gegen Werder Bremen den Abpfiff zur Kenntnis. "Die Probleme in den Köpfen sind größer als ich es eingeschätzt habe", sagte der Ungar nach seinem Wiedereinstand bei der Alten Dame auf der Trainerbank bei Sky. Von Kevin-Prince Boateng gab es Durchhalteparolen, wobei der erfahrene Profi nach Worten rang: "Wir sind noch nicht abgestiegen."

Die Leistung gegen die Hanseaten war allerdings in der ersten Halbzeit eine Katastrophe. Dardai: "Da waren wir total blockiert. Wir müssen mental sehr viel arbeiten. Es ist eine Kopfsache, die zweite Halbzeit war okay."

Die Rettungsmission für Dardai in seiner dritten Amtszeit bei den Herthanern wird bei noch fünf verbleibenden Spielen immer aussichtsloser. Angreifer Marvin Ducksch (6./27./51.) entschied die Partie in Abwesenheit von Nationalstürmer Niclas Füllkrug (Wadenprobleme) mit einem furiosen Dreierpack und wurde zum Albtraum für die Hertha.

Die Bremer waren bei bestem Frühlingswetter von rund 25.000 Anhängern in die Hauptstadt begleitet worden und konnten sich mit dem ersten Erfolg seit Ende Februar von den gröbsten Abstiegssorgen frei machten. Mitchell Weiser (61.) erhöhte für Werder, Jessic Ngankam (68.) und Dodi Lukebakio (79., Foulelfmeter) betrieben Ergebniskosmetik für Hertha.

Den Berlinern, die sich vor sechs Tagen von Sandro Schwarz getrennt hatten und nun seit sieben Spielen ohne Sieg sind, droht mehr denn je der erste Absturz in die Zweitklassigkeit seit elf Jahren. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt weiter drei Zähler.

Werder Bremen: Erster Dreierpack von Marvin Ducksch

"Wenn ich eine Bitte nach oben habe, wäre das, vor 70.000 Zuschauern in Führung zu gehen", hatte Dardai vor der Partie gesagt - doch der Wunsch des Ungarn zerplatzte bereits in der sechsten Minute. Nach einem Ballverlust von Lucas Tousart steckte Jens Stage den Ball clever durch auf Ducksch, der eiskalt zur frühen Führung einschob.

Die Herthaner versuchten, auf den frühen Nackenschlag zu reagieren, blieben aber im letzten Angriffsdrittel zu ungenau. Werder war das aktivere Team - und schlug in Person von Ducksch erneut zu. Die große Verunsicherung war den Gastgebern anzusehen, nichts lief zusammen. Ducksch verpasste kurz vor der Pause aus kurzer Distanz den Hattrick (41.).

"Zerreißt euch endlich für Hertha BSC", hatten die Fans vor der Partie auf einem Banner gefordert - doch auch nach dem Seitenwechsel blieb die erhoffte Wende aus. Dardai brachte Agustin Rogel, Suat Serdar und Boateng neu in die Partie, doch die Schlagzeilen gehörten weiter Ducksch. Der Stürmer traf nach einer Flanke von Anthony Jung zur Entscheidung - sein erster Dreierpack in der Bundesliga.

Weiser setzte sogar noch einen drauf, die Treffer von Ngankam und Lukebakio brachten ein wenig Berliner Hoffnung zurück. Aber es reichte nicht zu mehr. Die Rettungsmission für Dardai wird immer schwieriger.

wird geladen

Hertha BSC - Werder Bremen: Die Stimmen

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "So ist Fußball. Ich war innerlich auf eine Niederlage vorbereitet. Wir kriegen sofort ein Tor, die Mannschaft war blockiert. Der Druck war ein Riesenproblem, wir müssen dringend etwas tun, um die Blockade zu lösen. Über den Spielverlauf brauchen wir nicht reden, das war Kopfsache in dieser Situation. Wir waren nicht mutig, Bremen hat verdient gewonnen."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Eine sehr gute Leistung von uns, in einem außergewöhnlichen Rahmen. Das bleibt im Kopf, die Fans haben uns heute getragen. Unsere erste Chance war drin und dann ist das Spiel in unsere Richtung gelaufen. Wir waren sehr effektiv, mit einem 4:0 im Rücken war das Spiel dann durch. Unter dem Strich war unsere Leistung heute sehr stabil, einfach ein Kompliment an die Jungs."

Hertha BSC - Werder Bremen: Die Daten zum Spiel

Berlin: Christensen - Pekarik, Kempf, Dardai (46. Rogel), Plattenhardt - Lukebakio, Cigerci (46. Serdar), Tousart, Richter (72. Niederlechner) - Scherhant (46. Boateng), Ngankam (80. Ejuke). - Trainer: Dardai

Bremen: Pavlenka - Stark, Veljkovic (80. Pieper), Friedl - Weiser, Groß (90. Grujew), Jung (80. Buchanan) - Bittencourt (66. Schmid), Stage - Philipp (66. Dinkci), Ducksch. - Trainer: Werner

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Tore: 0:1 Ducksch (6.), 0:2 Ducksch (27.), 0:3 Ducksch (51.), 0:4 Weiser (63.), 1:4 Ngankam (68.), 2:4 Lukebakio (79., Foulelfmeter)

Zuschauer: 74.667 (ausverkauft)