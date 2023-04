Die Bundesligasaison 2022/23 neigt sich langsam aber sich dem Ende zu. Höchste Zeit einen Blick auf das Restprogramm vom amtierenden Meister FC Bayern München zu werfen. Hier gibt's alle Infos zu den Spielen, Gegnern und Terminen.

Nach dem Ausscheiden aus der Champions League geht es für die Bayern jetzt nur noch um einen Titel: Die Meisterschaft in der Bundesliga. Der Rekordmeister und derzeitige Tabellenführer hat die Chance, in diesem Jahr die elfte Meisterschaft in Serie zu gewinnen - noch nie ist das einem Bundesligisten zuvor gelungen.

Gleichzeitig haben die Münchener jedoch so viel Konkurrenz auf die Meisterschale wie lange nicht mehr. Nur zwei Punkte trennen das Team von Trainer Thomas Tuchel von Verfolger Borussia Dortmund. Zum Vergleich: Im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt betrug der Vorsprung auf den BVB noch neun Punkte.

Angesichts dieser spannenden Konstellationen empfiehlt es sich, einen Blick auf den weiteren Verlauf zu werfen. Gegen welche Teams müssen die Bayern noch ran? Wie viele Heimspiele sind darunter? All diese Frage beantworten wir in diesem Artikel.

© getty Pokal-Aus, Champions League-Aus - jetzt bleibt den Bayern nur die Chance auf den Meistertitel in der Bundesliga.

FC Bayern München: Restprogramm in der Bundesliga - Spiele, Gegner, Termine

Noch sechs Spieltage sind in der verbleibenden Spielzeit zu absolvieren. Angefangen mit einem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz, einer Mannschaft, die wohl zu oft unter dem Radar läuft. Doch hier eine Statistik, die Euch überraschen wird: In der Rückrundentabelle rangiert das Team von Bo Svensson auf dem dritten Rang - nur einen Punkt hinter den Bayern!

Darauf folgen Spiele beim aktuellen Tabellenschlusslicht Hertha BSC, das mit der Verpflichtung von Ex-Trainer Pal Dardai auch wieder frischen Wind bekommen könnte. Am 6. Mai gastierten die Bayern dann bei Werder Bremen, bevor man in zwei Heimspielen nacheinander den Abstiegskandidaten von Schalke 04 sowie die Champions League-Aspiranten aus Leipzig empfängt. Den Saison-Abschluss feiern die Münchener schließlich im Rheinenergiestadion beim 1. FC Köln.

Spieltag Heim Auswärts Datum Anpfiff 29 1. FSV Mainz 05 FC Bayern München Samstag, 22. April 15.30 Uhr 30 FC Bayern München Hertha BSC Sonntag, 30. April 15.30 Uhr 31 Werder Bremen FC Bayern München Samstag, 6. Mai 18.30 Uhr 32 FC Bayern München FC Schalke 04 Samstag, 13. Mai 15.30 Uhr 33 FC Bayern München RB Leipzig Samstag 20. Mai 18.30 Uhr 34 1. FC Köln FC Bayern München Samstag, 27. Mai 15.30 Uhr

FC Bayern München: Das Abschneiden in den vergangenen Jahren

Im letzten Jahrzehnt war der FC Bayern das Nonplusultra der höchsten Spielklasse Deutschlands. Zehn Meistertitel hintereinander heimsten die Münchener in dieser Zeit ein - so viele infolge, wie kein Team jemals zuvor. In der laufenden Spielzeit können sie diese Serie sogar noch weiter ausbauen.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren scheint dem amtierenden Meister nun jedoch die anhaltende Dominanz abhanden gekommen zu sein. 59 Punkte nach 28 Spieltagen - so schlechte Zahlen hatten die Bayern seit der Saison 2010/11 nicht mehr. Selbst in der darauffolgenden Spielzeit, als der BVB unter Jürgen Klopp zum zweiten Mal nacheinander die Liga gewann, kam man zu diesem Zeitpunkt der Saison auf 60 Punkte.

FC Bayern München: Die vergangenen Saisons im Überblick