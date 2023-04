Derbyzeit in der Bundesliga! Am 26. Spieltag empfängt der 1. FC Köln zuhause Borussia Mönchengladbach. Wir tickern das Spektakel hier live!

Wer wird sich im Rheinderby durchsetzen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX!

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: 0:0 (0:0) Tore - Aufstellung Köln Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri, Ki. Schindler, Maina, Kainz - Selke Aufstellung Mönchengladbach Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Koné, Hofmann, Neuhaus, Stindl - Thuram Gelbe Karten Köln: -

- Gladbach: Koné (21.), Scally (35.)

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

54. | Kurz darauf stürmt Marcus Thuram über links in Richtung Sechzehner, passt flach in die Mitte. Florian Neuhaus rutscht in die Hereingabe und verlängert. Die Kugel springt knapp am langen Eck vorbei.

53. | Dann kommen die Borussen mit Schwung. Komplett ausspielen möchte Lars Stindl den Angriff nicht. Der Fohlen-Kapitän zieht aus halblinker Position ab. Der Rechtsschuss aus der zweiten Reihe zischt links am Tor vorbei.

50. | Jetzt ist Ramy Bensebaini auf links gut unterwegs, passt dann von Strafraumeck flach in die Mitte. Dort schießt Marcus Thuram direkt mit dem linken Fuß. Der Ball fliegt am Tor vorbei, doch ist das beinahe der beste Angriff der Fohlen in dieser Partie.

49. | Jetzt gelangen auch die Gäste in die Box, bleiben dort aber harmlos und mal wieder ohne Abschluss. Und ohnehin ertönt dann der Abseitspfiff.

48. | Umgehend ergreifen die Gastgeber wieder die Initiative, schaffen es in den Sechzehner. Ein Torabschluss bleibt fürs Erste allerdings aus.

46. | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder im RheinEnergieStadion.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Liveticker - Halbzeitpause

Halbzeit | Noch sind keine Tore gefallen im Rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Den eindeutig besseren Eindruck hinterließen bislang die Hausherren. Von Beginn an war der Effzeh im Spiel, zeigte sich bissig und entwickelte Zielstrebigkeit. Torchance bleiben nicht aus, doch die Männer von Steffen Baumgart wussten diese nicht zu nutzen. Auf der Gegenseite wirkten die Fohlen lethargisch. An Ballbesitz mangelte es den Gästen nicht, doch Schwung bekamen die Jungs vom Niederrhein nicht in ihre Aktionen. So gab es nach etwa einer Viertelstunde lediglich eine nennenswerte Szene. Da wurde Florian Neuhaus im Strafraum von Timo Hübers getroffen. Köln hatte Glück, dass es keinen Elfmeter gab, wobei das sicherlich auch nicht zwingend einen hätte geben müssen.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Liveticker - 1. Halbzeit

45.+2. | Dann bittet Schiedsrichter Felix Zwayer die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

43. | Am Mittelkreis steigt Ko Itakura im Luftduell fast auf die Schultern von Davie Selke, der den Gegenspieler natürlich auch ein wenig unterbaut. Es gibt Freistoß für Köln und Selke schimpft in Richtung Itakura.

40. | Folglich bleibt Köln die bessere Mannschaft, ist derzeit wieder dauerhaft in der gegnerischen Hälfte präsent. Wann belohnt sich der Effzeh für das gute Spiel?

38. | Nun erarbeiten sich die Gastgeber zwei Ecken kurz nacheinander. Die zweite bringt Florian Kainz von der linken Seite hoch herein. Jonas Omlin ist mit einer Faust zur Stelle. Der abgewehrte Ball landet in halbrechter Position außerhalb des Sechzehners bei Eric Martel. Dessen strammen Rechtsschuss lenkt Omlin über die Kiste.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Gelb für Scally

35. | Wegen eines Fouls nahe der Seitenlinie an Linton Maina fängt sich Joe Scally seine zweiten Gelbe Karte in dieser Saison ein.

34. | Jetzt wird den Fohlen in Strafraumnähe einen Freistoß zugesprochen. Jonas Hofmann, Lars Stindl und Ramy Bensebaini stehen bereit. Letzter schießt nach der kurzen Ausführung aus halbrechter Position. Den abgefälschten Linksschuss hält Marvin Schwäbe ohne Mühe.

32. | So hilft es den Gästen auch nicht, dass die besseren Zweikampfwerte auf ihrer Seite sind. So weist es zumindest die Statistik aus. Mit den optischen Eindrücken deckt sich das nicht.

30. | Auch wenn der Ballbesitz nach wie vor für die Borussen spricht, geben derzeit die Kölner den Ton ziemlich eindeutig an. Die Hausherren wirken griffiger, sind in den entscheidenden Szenen stets zur Stelle.

28. | Dann sucht Kingsley Schindler an der Strafraumgrenze den Abschluss. Aus leicht nach links versetzter Position bringt dieser einen Linksschuss an. Da ist Jonas Omlin gefragt und wehrt zur Seite ab.

27. | So bestimmt das Team von Steffen Baumgart das Geschehen, hält sich ausgiebig in der gegnerischen Hälfte auf.

24. | Köln zeigt also eine Reaktion auf das zuletzt stabilere Auftreten des Kontrahenten. In dieser Phase wirkt der Effzeh aktiver. Überdies bleiben die Hausherren klar zielstrebiger.

22. | Um den fälligen Freistoß in halbrechter Position kümmert sich Florian Kainz. Dessen Rechtsschuss rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei, zappelt von außen im Netz, weshalb zahlreiche Zuschauer bereits den Torschrei auf den Lippen haben.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Gelb für Koné

21. | Erstmals greift Felix Zwayer zum gelben Karton. Den bekommt Manu Kone nach einem Fall an Davie Selke zu sehen. Für den Franzosen ist das die zehnte Verwarnung der Saison, was eine Sperre bedeutet.

19. | Und so erarbeiten sich die Fohlen ihren ersten Eckstoß. In dessen Folge flankt Jonas Hofmann. Bei der Hereingabe von der rechten Seite ist Nico Elvedi zur Stelle. Dessen Kopfball ist allerdings nicht der Rede wert. Den schnappt sich Marvin Schwäbe ohne Probleme.

18. | In jedem Fall lässt sich konstatieren, dass der VfL in diesem Rheinischen Derby angekommen ist.

16. | Im Hintergrund kommt die Szene auf den Prüfstand. Das schaut durchaus nach einem Foul von Hübers an Neuhaus aus. Die Partie ist inzwischen unterbrochen. Offenbar finden die Unparteiischen, dass dies nicht für einen Elfmeter reicht.

15. | Erstmals tauchen die Gladbacher vielversprechend im gegnerischen Strafraum auf. An der rechten Strafraumkante überlässt Marcus Thuram den Ball Jonas Hofmann. Dieser passt flach in die Mitte. Dort erwartet Florian Neuhaus den Ball, hat Timo Hübers im Nacken und kommt zu Fall. Das Spiel läuft weiter.

13. | Von solch einer Torszene bleiben die Gäste deutlich entfernt. Zielstrebigkeit ist da noch nicht zu erkennen. Mehr Spielanteile aber haben die Borussen inzwischen sehr wohl.

11. | Urplötzlich treten die Hausherren wieder in Erscheinung, setzen auf der linken Seite mit Jonas Hector nach. Linton Maina passt flach in den Sechzehner. Auf Höhe des ersten Pfostens schießt Kingsley Schindler direkt mit dem linken Fuß. Die Pille rauscht über die Kiste.

8. | Inzwischen also hat sich die Fohlenelf stabilisiert. Beide Abwehrreihen stehen gut sortiert. Entsprechend bleiben Torraumszenen mittlerweile aus. Auch die Kölner haben nach dem furiosen Auftakt den Fuß vom Gas genommen.

6. | In der Tat beruhigt sich das Geschehen jetzt ein wenig. Die Gäste sind bemüht, Struktur in ihr Spiel zu bekommen. Noch läuft nicht allzu viel zusammen.

4. | Von Beginn an ist der Effzeh heiß wie Frittenfett, wird aber auch von den enthusiastischen Fans nach vorn gepeitscht. Die Borussia muss erst einmal versuchen, kühlen Kopf zu behalten.

2. | Nach einem Ballverlust von Ko Itakura starten die Kölner einen Konter über den flinken Linton Maina. Mit etwas Glück bringt dieser die Kugel zu Davie Selke. Halbrechts in der Box schießt dieser aus der Drehung mit dem rechten Fuß und scheitert an Jonas Omlin.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Gäste stoßen im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften RheinEnergieStadion an.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Da im Gästeblock gezündelt wird, sich gewaltig Rauch entwickelt, verzögert sich der Anpfiff.

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Felix Zwayer. Der 41-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 209. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Stefan Lupp und Marco Achmüller. Als Vierter Offizieller fungiert Patrick Alt. Mit der Videoüberwachung wurden Sören Storks und Dr. Henrik Bramlage betraut.

Vor Beginn: In der Hinrundenpartie vom 9. Spieltag behielt die Borussia mit 5:2 die Oberhand. Beim letzten Aufeinandertreffen in Müngersdorf siegte der Effzeh mit 4:1. Doch der letzte Gladbacher Erfolg in Köln liegt auch nicht lange zurück, den gab es während der Spielzeit davor im Oktober 2020 (1:3).

Vor Beginn: Nun hat aber auch Gladbach in der Rückrunde nur einen Sieg mehr eingefahren. Und auswärts gelten die Fohlen ohnehin als eher harmlos. Auf Reisen gab es während der gesamten Saison lediglich einen Sieg und sieben Punkte. Die Jungs vom Niederrhein sind aktuell vier Partien sieglos, feierten ihren letzten Dreier Mitte Februar ausgerechnet im Heimspiel gegen den FC Bayern München (3:2). In der Fremde setzte es zuletzt drei Pleiten am Stück. Der bereits angesprochene einzige Sieg geht auf ein Gastspiel Ende Januar bei der TSG Hoffenheim zurück (4:1).

Vor Beginn: Während der Rückrunde haben die Kölner lediglich vier Tore erzielt und nur einen Sieg sowie sechs Pünktchen geholt. Dieses eine Erfolgserlebnis gab es Mitte Februar im Heimspiel gegen Frankfurt (3:0). Seither warten die Domstädter fünf Pflichtspiele auf einen Sieg, haben vier der Partien verloren - unter anderem zu Hause gegen Wolfsburg und Bochum (jeweils 0:2) - und in diesem Zeitrum ein kümmerliches Tor erzielt, welches beim jüngsten 1:6 in Dortmund allenfalls ein Tropfen auf dem heißen Stein war

Vor Beginn: In der Bundesliga gilt das Duell zwischen Köln und Gladbach als traditionsreichstes der Rheinischen Derbys. Mit Blick auf die Tabelle vor diesem Spieltag hat hier der Dreizehnte den Zehnten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen lediglich vier Punkte. Während die Borussia graues Mittelmaß darstellt und sich so ein wenig im Niemandsland befindet, muss der Effzeh etwas genauer nach hinten schauen. Die Abstiegszone ist nur noch sechs Zähler entfernt.

Vor Beginn: Bei den Gästen ist Ramy Bensebaini nach Ablauf seiner Sperre wieder einsatzbereit. Darüber hinaus kann der zuletzt angeschlagene Lars Stindl spielen. Dagegen stellen Tony Jantschke (Meniskusriss) und Julian Weigl (Syndesmoseanriss) keine Option dar.

Vor Beginn: Aufseiten der Gäste haben alle die Länderspielpause gut überstanden. Lediglich die zuvor schon fehlenden Sebastian Andersson (Aufbautraining), Florian Dietz (Rehabilitation nach Kreuzbandriss), Kristian Pedersen, Jan Thielmann (beide Trainingsrückstand) sowie Mark Uth (andauernde Leisten- und Schambeinprobleme) stehen Steffen Baumgart nicht zur Verfügung. Was den Verein derzeit aber viel mehr beschäftigt, ist die durch die FIFA verhängte Transfersperre wegen eines angeblich veranlassten Vertragsbruch von Jaka Cuber, der kurz nach seiner Kündigung bei Olimpija Ljubljana beim 1. FC Köln unterschrieb. Zwei Transferperioden lang soll der Bann laut Urteil andauern, gegen das die Kölner nun vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen werden.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So gehen die beiden Teams in die Partie:

Vor Beginn: Nimmt man das Hinspiel als Grundlage, gibt es heute einen klaren Favoriten: mit 5:2 fegte Gladbach seinen Rivalen am 9. Spieltag vom Feld. In der Tabelle sieht das Ganze schon etwas knapper aus. Die Borussia hockt mit 31 Zählern im Mittelfeld auf Platz zehn, der FC Köln folgt mit 27 Punkten auf Rang 13.

Vor Beginn: Als Spielstätte dient heute das Rhein-Energie-Stadion. Um 15.30 Uhr geht es in Köln los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga, 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

