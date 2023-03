Bundesliga: Topspiel zwischen FC Bayern und BVB terminiert

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Bundesliga-Hit zwischen Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund am 26. Spieltag auf Samstag, 1. April (18.30 Uhr/Sky), terminiert. Einen Tag später treffen der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach im rheinischen Derby aufeinander (Sonntag, 2. April, 15.30 Uhr/DAZN).

In der folgenden Woche kommt es in der 27. Runde zu den direkten Begegnungen der Europacup-Teilnehmer Borussia Dortmund und Union Berlin, SC Freiburg und Bayern München sowie Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (alle Partien am Samstag, 8. April, 15.30 Uhr).

Wegen geltender Feiertagsgesetzgebungen finden an Karfreitag (7. April) keine Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga statt. Stattdessen sind am 27. Spieltag in der Bundesliga drei und in der 2. Bundesliga fünf Partien auf Ostersonntag (9. April) terminiert.