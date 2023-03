Thomas Tuchel: Bilanz des Trainers vom FC Bayern München seiner jeweils ersten Spiele bei neuen Vereinen

Thomas Tuchel ist neuer Trainer des FC Bayern München. SPOX blickt deswegen vor seinem ersten Spiel auf seine bisherige Debüt-Bilanz bei neuen Vereinen.

Der FC Bayern München hat sich von Julian Nagelsmann getrennt und Thomas Tuchel als neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie des Rekordmeisters eingestellt. Direkt in seinem ersten Spiel als FCB-Trainer bekommt der 49-Jährige die aktuell wohl schwerstmögliche Aufgabe, am Samstag (1. April) geht es im Rahmen des 26. Spieltags in der Bundesliga gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund - seinen Ex-Verein, den er von 2015 bis 2017 trainierte.

SPOX wirft aus diesem Grund im Folgenden einen Blick auf Tuchels vergangene Pflichtspieldebüts als Trainer eines neuen Vereins.

Thomas Tuchel: Bilanz erste Spiele bei neuem Verein

Der FC Bayern ist Tuchels fünfte große Karrierestation, davor gab es also vier Vereine. Angefangen hat seine Trainerlaufbahn - wenn man seine Stationen als Jugend- und Reservetrainer beim VfB Stuttgart und FC Augsburg ausblendet - in Mainz beim FSV. Fast fünf ganze Jahre und 183 Spiele verbrachte der Krumbacher bei den Nullfünfern. Sein Pflichtspieldebüt als Trainer feierte er am 8. August 2009 mit einem 2:2-Unentschieden in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.

© getty Thomas Tuchel trifft bei seinem Debüt als Bayern-Trainer auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.

2015 erfolgte dann der Wechsel zu Borussia Dortmund, wo er zwei Saisons verbrachte. Los ging es für ihn damals jedoch nicht in der Bundesliga, sondern mit einem Qualifikationsspiel für die Europa League. Im Drittrundenhinspiel setzten sich seine Schwarz-Gelben am 30. Juli 2015 mit 1:0 gegen den österreischischen Klub Wolfsberger AC durch.

Seine Zeit beim BVB beendete Tuchel 2017 mit dem Gewinn des DFB-Pokals, ein Jahr später ging er zum ersten Mal ins Ausland - zum französischen Topklub Paris Saint-Germain. In der Hauptstadt startete er so, wie er in Deutschland aufgehört hatte - mit einem Titel. Tuchels Debüt als PSG-Trainer war im französischen Supercup gegen die AC Monaco und endete 4:0 zugunsten der Pariser.

Den FC Chelsea übernahm Tuchel dann mitten in der Saison 2021/22. Das erste Mal an der Seitenlinie stand er am 27. Januar 2021 im Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers. Das Spiel endete torlos.

Verein Datum Pflichtspieldebüt Ergebnis Gegner FC Chelsea 27.01.2021 0:0 [U] Wolverhampton Wanderers Paris Saint-Germain 04.08.2018 4:0 [S] AS Monaco Borussia Dortmund 30.07.2015 1:0 [S] Wolfsberger AC FSV Mainz 05 08.08.2009 2:2 [U] Bayer Leverkusen

Thomas Tuchel: Erfolge als Trainer

Thomas Tuchel darf auf eine bislang erfolgreiche Karriere zurückblicken. Den größten Erfolg feierte er mit dem FC Chelsea, als er 2020/21 die Champions League gewann. Für diese Saison wurde er zum Weltklubtrainer des Jahres gekürt. Doch auch in Frankreich und Deutschland blieb er nicht ohne Trophäe. Unter anderem stehen auch zwei französische Meistertitel und ein DFB-Pokal-Gewinn auf seiner Habenseite.