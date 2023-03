Endlich wieder Revierderby auf Schalke! Schalke 04 kämpft im Revierderby gegen den BVB um Prestige und gegen den Abstieg. Das Match könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Heute steht das 100. Revierderby zwischen Schalke 04 und dem BVB in der Bundesliga an. In der ausverkauften Veltins-Arena hoffen die Königsblauen auf ein Wunder gegen den Erzrivalen BVB. Hier im Liverticker zum Revierderby seid Ihr live dabei.

Schalke 04 vs. BVB: Revierderby heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Champions-League-Aus des BVB gegen den FC Chelsea liegt nun der volle Fokus auf der Bundesliga. Dem BVB stehen entscheidende Spiele bevor. Auch für Schalke steht im 100. Revierderby viel auf dem Spiel. Dank einer beachtlichen Serie von sechs ungeschlagenen Spielen hofft S04 auf den Verbleib in der Bundesliga.

Vor Beginn: Um 18.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Marco Fritz die Partie in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen an.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Schalke 04 und dem BVB.

Schalke 04 vs. BVB: Revierderby heute im TV und Livestream

Das Revierderby zwischen Schalke 04 und dem BVB wird exklusiv bei Sky übertragen. Dafür benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Sky beginnt die Berichterstattung eine Stunde vor Abpfiff um 17.30 Uhr.

Neben dem Angebot im Pay-TV gibt es auch die Möglichkeit, einen kostenpflichtigen Livestream zu sehen. Entweder habt Ihr einen Zugang zu SkyGo oder Ihr nutzt das Angebot der Streamingplattform WOW.

Schalke 04 vs. BVB: Revierderby heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Brunner, Jenz, Yoshida, Matriciani - Kral, Krauß - Zalazar - Karaman, Bülter - Mi. Frey

Fährmann - Brunner, Jenz, Yoshida, Matriciani - Kral, Krauß - Zalazar - Karaman, Bülter - Mi. Frey BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can - Reyna, Özcan, Bellingham, Reus - Haller

