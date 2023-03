Bundesliga: Trillerpfeifen-Protest gegen abgewanderten Max Eberl in Leipzig

Die nach Leipzig mitgereisten Fans von Borussia Mönchengladbach haben angekündigt, ihren früheren Funktionär Max Eberl (2005 - 2022) sowie dessen neuen Verein am Samstag im wahrsten Sinne des Wortes auspfeifen zu wollen.

Am Samstag begegnen sich beide Vereine ab 15.30 Uhr in der Bundesliga. Die Gladbacher Ultra-Gruppierung "Sottocultura" rief im Vorfeld dazu auf, "sich mit Trillerpfeifen einzudecken und diese mit ins Stadion zu schmuggeln." In den ersten 19 Minuten wolle man mit diesen ein Pfeifkonzert veranstalten und anschließend den eigenen "Traditionsverein" unterstützen.

Der frühere Mönchengladbacher und mittlerweile in Leipzig tätige Sportdirektor Eberl wurde in der Erklärung außerdem als "Charakterschwein" bezeichnet. Es sei mittlerweile bekannt, "dass er schon lange vor seiner erfundenen ,"Erkrankung'", die ihm dann zufällig und passenderweise den Weg nach Leipzig ebnete, mit Red Bull im Kontakt stand."

Der 49-Jährige hatte zuletzt mehrfach betont, unter solchen Beleidigungen mental zu leiden. Ende Januar 2022 hatte Eberl sein Amt bei der Borussia ruhen lassen und machte seine Depression öffentlich. Anfang Dezember 2022 schloss er sich dann Leipzig an. Während seiner Borussia-Zeit hatte er den Red-Bull-Verein mehrfach kritisiert.

Die Borussia-Geschäftsführung bat vor dem Spiel darum, dass die Proteste "beleidigungs- und diskriminierungsfrei" bleiben sollen: "Emotionen gehören im Fußball dazu, jeder darf seine Meinung sagen. Aber es muss alles oberhalb der Gürtellinie bleiben. Das haben wir auch unseren Fans so gesagt, und dafür stehen wir als Klub", sagte Sportdirektor Roland Virkus.

Leipzig vs. Gladbach: Die Bundesliga-Tabelle vor dem Spiel