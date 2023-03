BVB: Flammender Appell von Hans-Joachim Watzke heizt Profis von Borussia Dortmund ein

Acht Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen neun Partien, dazu Tabellenführer: Bei Borussia Dortmund läuft es zumindest in der Bundesliga seit Wochen rund. Nun berichtet die Sport Bild, dass BVB-Boss Hans-Joachim Watzke daran ebenfalls seinen Anteil hat.

Demnach richtete sich der 63-Jährige in Absprache mit Trainer Edin Terzic während des Winter-Trainingslagers in Marbella mit einem flammenden Appell direkt an die Mannschaft. Watzke habe "mit erhobener Stimme" einen "rund halbstündigen Monolog" gehalten, um den Profis einzuheizen.

"Das, was ihr als Qualität bezeichnet, ist keine Qualität, sondern Talent. Aber wahre Qualität ist das Produkt aus Talent und Wille. Das Schöne an der Geschichte ist, dass dem Willen keine Grenzen gesetzt sind, die kann man selbst bestimmen", soll Watzke unter anderem gesagt haben.

Die Aktion sei im Team hervorragend angekommen und gelte intern als ein Grund für die zuletzt erfolgreiche Zeit. Am Samstag steht für Dortmund nun der Kracher beim FC Bayern an.