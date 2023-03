Der FC Bayern München empfängt den FC Augsburg zum Bayerischen Derby. Das Bundesligaspiel begleitet SPOX heute hier im Liveticker.

Nach dem Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen PSG befindet sich der Rekordmeister im Aufschwung. Der FC Augsburg will den Bayern ein Bein stellen. Gelingt es den bayerischen Schwaben? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern befindet sich wieder an der Tabellenspitze der Bundesliga. Der FC Augsburg kämpft gegen den Abstieg, befindet sich aber in einer guten Ausgangslage.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr pfeift Florian Badstübener die Partie in der Allianz Arena planmäßig an.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg.

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Bundesligaspiel läuft wie gewohnt nicht im Free-TV. Da die Partie des 24. Spieltags an einem Samstag stattfindet, ist Sky für die Übertragung verantwortlich. Auf Sky Sport 1 und Sky Sport top event läuft das Match FC Bayern München vs. FC Augsburg ab 15.15 Uhr. In der Konferenz kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld das Spiel, im Einzelspiel Kai Dittmann.

Neben dem Pay-TV-Angebot gibt es die Möglichkeit, das Spiel über einen kostenpflichtigen Livestream zu sehen. Entweder Ihr besitzt einen Zugang zu SkyGo oder Ihr schaut es über die Streamingplattform WOW an.

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Die Bundesliga-Begegnungen am 24. Spieltag im Überblick