Topspiel in der Bundesliga! Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund zum zweiten "Klassiker" der Saison. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund - kein Spiel ist in Deutschland prestigeträchtiger als der "Klassiker" zwischen den besten zwei Klubs des Landes. Auf dem Spiel heute steht die Tabellenführung. Kann der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Thomas Tuchel in der Bundesliga endlich wieder konstanter werden? Bei SPOX wird das Spektakel getickert.

FC Bayern München vs. BVB: 3:0 Tore 1:0 Kobel (13., ET), 2:0 Müller (18.), 3:0 Sané (23.) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Pavard, Upa, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, Bellingham, Guerreiro, Brandt, Reus - Haller Gelbe Karten FCB: - BVB: Can (12.)

FC Bayern München vs. BVB: Bundesliga JETZT im Liveticker - 3:0

23. | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 3:0. Leroy Sané

18. | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 2:0. Thomas Müller

17. | Mittig von der Strafraumgrenze zieht Leon Goretzka ab. Der abgefälschte Ball fliegt knapp rechts an der Kiste vorbei. Nico Schlotterbeck ist da zuletzt dran, was zu einer Ecke führt.

15. | Hat da vielleicht die fehlende Spielpraxis von Gregor Kobel Einfluss gehabt? Der Torwart gibt ja heute sein Comeback nach Verletzung. In jedem Fall wirft den BVB dieser Fehler zurück.

FC Bayern München vs. BVB: Eigentor Kobel zum 1:0!

13. | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 1:0. Aus der eigenen Hälfte spielt Dayot Upamecano den langen Ball. Unnötigerweise verlässt Gregor Kobel seinen Strafraum, haut mit dem rechten Fuß nahezu komplett an der Kugel vorbei. Leroy Sane lässt das Spielgerät ins Tor trudeln, geht nicht mehr ran, um eine eventuelle Abseitsposition nicht aktiv werden zu lassen. Welch ein Fehler des Dortmunder Keepers, der da noch leicht am Ball war und das auch noch als Eigentor angerechnet bekommt.

FC Bayern München vs. BVB: Gelb für Can

12. | Am Mittelkreis grätscht Emre Can in den Zweikampf mit Joshua Kimmich und kommt zu spät. Marco Fritz greift sofort durch und zückt Gelb.

10. | Über halbrechts nähert sich Thomas Müller mit dem Ball am Fuß dem Strafraum, spielt dann quer auf Alphonso Davies. Dieser legt sich die Kugel auf den schwächeren rechten Fuß und bemüht sich um einen ersten Torschuss der Hausherren. Der aber verkommt zu einem Schüsschen, wird von den Statistikern aber sicherlich dennoch gezählt.

7. | Dann kombinieren sich die Schwarz-Gelben rechts in den Sechzehner und setzen Marco Reus in Szene. Dessen Rechtsschuss blockt Matthijs de Ligt mit einer seiner unwiderstehlichen Grätschen ab.

6. | Dortmund möchte weiter dagegenhalten, verlagert das Geschehen auf die linke Seite. Von dort flankt Raphael Guerreiro. Dieser Ball gerät zu steil. Yann Sommer ist zur Stelle und greift ohne Mühe zu.

5. | Jetzt gibt es erste intensivere Duelle Mann gegen Mann, wobei Fouls natürlich nicht ausbleiben. Der Meister ist bemüht, das Geschehen in den Griff zu bekommen.

3. | Nun setzten die Hausherren einen ersten zaghaften Akzent. Doch Eric Maxim Choupo-Moting wird nahe des Sechzehners von Niklas Süle routiniert vom Ball ferngehalten.

1. | Frühzeitig stellen die Borussen unter Beweis, dass sie sich hier nicht verstecken wollen. Der BVB erarbeitet sich gleich den ersten Eckstoß, um den sich Raphael Guerreiro auf der linken Seite kümmert. Gefährlich aber wird das noch nicht.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff im regnerischen Fröttmaning. Bei neun Grad stoßen die Gäste an. Die Allianz Arena ist natürlich mit 75.000 Zuschauern restlos ausverkauft.

FC Bayern München vs. BVB: Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Marco Fritz. Der 45-jährige ehemalige FIFA-Referee baut auf die Unterstützung seiner Assistenten Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Als Vierter Offizieller fungiert Frank Willenborg. Mit der Videoüberwachung wurden Benjamin Brand und Thorsten Schiffner betraut.

Vor Beginn: In der Hinrundenpartie vom 9. Spieltag wurden die Punkte beim 2:2 im Signal Iduna Park geteilt. Damit ist der Rekordmeister in der Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen, denn zuvor gab es sieben Siege in Serie. Seinen letzten Dreier fuhr BVB im November 2018 ein - durch ein 3:2 auf westfälischer Wiese. In München haben die Dortmunder letztmals im April 2014 gewonnen (0:3). Abseits der Bundesliga triumphierte die Borussia in der Allianz Arena allerdings auch drei Jahre später in einem Pokalhalbfinale (2:3).

Vor Beginn: Doch der Blick auf die Rückrundentabelle zeigt, dass die aktuelle Verfassung des FC Bayern nicht für ganz vorn reicht. Dort ist der formstarke BVB sechs Zähler voraus. Nehmen wir das Scheitern im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea aus, sind die Schwarz-Gelben in diesem Kalenderjahr national noch ungeschlagen. Elf Pflichtspiele ist diese Serie inzwischen lang und umfasst zehn Siege. Einzig im Revierderby auf Schalke blieben Punkte liegen (2:2). Die letzte Niederlage geht auf Mitte November und ein 2:4 in Mönchengladbach zurück. Tabellenführung in der Bundesliga und Viertelfinale im Pokal - für die Borussen ist in dieser Saison noch einiges drin.

Vor Beginn: Obwohl der FC Bayern mit lediglich drei Saisonniederlagen, 72 erzielten Toren und 27 Gegentreffern die Maßstäbe in der Bundesliga setzt, ging der Platz an der Sonne zuletzt durch die 1:2-Pleite in Leverkusen verloren. Insbesondere die Sieglosphasen im September und Januar mit vier bzw. drei Unentschieden in Folge kosteten wertvolle Punkte. Zu Hause ist der Rekordmeister noch gänzlich ungeschlagen, kassierte die letzte Heimniederlage vor knapp 15 Monaten gegen Borussia Mönchengladbach (1:2). Zudem stehen die Münchener im Viertelfinale von Champions League und DFB-Pokal, hier wird also auf sehr hohem Niveau gejammert.

Vor Beginn: Oftmals ist vom deutschen Clasico die Rede, wenn München und Dortmund aufeinandertreffen. Auf den Begriff Gipfeltreffen können wir uns gewiss auch einigen. In jedem Fall handelt es sich in der aktuellen Situation unbestritten um ein absolutes Spitzenspiel, welches richtungsweisend im Kampf um die Meisterschaft sein könnte. Der Zweite hat den Ersten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegt gerade ein Punkt. Wer gewinnt, hat die Tabellenführung.

Vor Beginn: Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 6:1 gegen Köln drei Umstellungen. Torwart Gregor Kobel und Julian Brandt sind wieder fit, Emre Can hat seine Gelbsperre abgesessen. Das Trio spielt somit von Beginn an. Dafür räumen Keeper Alexander Meyer, Mahmoud Dahoud und Donyell Malen (alle Bank) ihre Plätze in der Dortmunder Anfangsformation.

Vor Beginn: Der neue Trainer nimmt im Vergleich zur 1:2-Niederlage vor der Länderspielpause in Leverkusen zwei Veränderungen vor. Anstelle von Joao Cancelo und Sadio Mane rutschen Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting in die Münchner Startelf.

FC Bayern München vs. BVB: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upa, de Ligt, Davies - Greotzka, Kimmich - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Sommer - Pavard, Upa, de Ligt, Davies - Greotzka, Kimmich - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, Bellingham, Guerreiro, Brandt, Reus - Haller

Vor Beginn: Während der Länderspielpause trug sich Unerwartetes zu an der Säbener Straße. Julian Nagelsmann wurde trotz dreier Titelchancen überraschend entlassen, die Vereinsbosse sahen die Ziele gefährdet und nutzten die Gelegenheit, den verfügbaren Thomas Tuchel zu verpflichten und mit einem Vertrag bis 2025 auszustatten. Der ehemalige Dortmunder Coach hat bei Paris Saint-Germain und als Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea in den vergangenen Jahren internationales Renommee gesammelt und passt natürlich perfekt ins Anforderungsprofil des Rekordmeisters.

Vor Beginn: Ausgetragen wird der "Klassiker" in München. In der Allianz-Arena ertönt dafür um 18.30 Uhr der Anpfiff.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

FC Bayern München vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream - Die Aufstellungen

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upa, de Ligt, Davies - Greotzka, Kimmich - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, Bellingham, Guerreiro, Brandt, Reus - Haller

