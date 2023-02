VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga ist der FC Bayern München heute beim VfL Wolfsburg gefordert. Wir haben alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und im Livestream und wir empfehlen Euch einen Liveticker.

Bundesliga, VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Zum Abschluss des 19. Bundesliga-Spieltags gibt sich am heutigen Sonntag, 5. Februar, der Rekordmeister die Ehre. Der FC Bayern München spielt ab 17.30 Uhr beim VfL Wolfsburg. Ausgetragen wird das Spiel in der Volkswagen-Arena.

Nach drei Unentschieden in den bisherigen Bundesligaspielen nach der WM-Pause sind die Verfolger Union Berlin, RB Leipzig, SC Freiburg und Borussia Dortmund sehr nahe an den FC Bayern herangerückt. Um die Tabellenspitze zu verteidigen benötigt der FC Bayern in München ein Erfolgserlebnis - und auch um nicht in eine Krise zu geraten. Dabei helfen soll der erst am vergangenen Dienstag von Manchester City ausgeliehene Rechtsverteidiger João Cancelo, der heute wohl sein Bundesliga-Debüt geben wird.

Der VfL Wolfsburg startete furios in das neue Jahr: Auf ein 6:0 gegen den SC Freiburg folgte ein 5:0 bei Hertha BSC. Die Erfolgsserie wurde aber jäh am 18. Spieltag von Werder Bremen beendet. Mit 29 Punkten steht der VfL aber immer noch in engem Kontakt zu den internationalen Plätzen.

In der Hinrunde gewann der FC Bayern das Heimspiel gegen Wolfsburg mit 2:1.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern München beim VfL Wolfsburg wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Wollt Ihr das Spiel live im TV oder im Livestream verfolgen, ist der Streamingdienst DAZN Eure einzige Anlaufstelle. DAZN zeigt nämlich in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv.

Die DAZN-Übertragung beginnt heute um 17 Uhr. Folgendes DAZN-Personal ist für Euch im Einsatz.

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Expertin: Almuth Schult

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

DAZN zeigt VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute vornehmlich im Livestream auf dazn.com sowie in der DAZN-App. Ihr könnt den Livestream bei einer stabilen Internetverbindung also auch auf verschiedenen Endgeräten abrufen - und auch zuhause auf Eurem Smart-TV.

Für DAZN benötigt man ein Abo.

Habt Ihr eine Abo-Gebühr bezahlt, seht Ihr auch die Champions League, die Primera Division, Ligue 1 und Serie A aber auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Darts oder Boxen im Livestream von DAZN.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

DAZN bietet heute auch eine Übertragung auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 an. DAZN 1 ist aber nur in Kombination mit einem ebenfalls kostenpflichtigen Sky- oder Vodafone-Abo zu empfangen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Im ausführlichen Liveticker von SPOX erfahrt Ihr alles über das Spiel des FC Bayern München in Wolfsburg.

Hier geht's zum Liveticker VfL Wolfsburg - FC Bayern München.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg : Casteels - Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold, Svanberg - Gerhardt, Wimmer, Kaminski - Wind

: Casteels - Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold, Svanberg - Gerhardt, Wimmer, Kaminski - Wind FC Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Joao Cancelo, Kimmich, Coman - Sané, Musiala, Müller - Choupo-Moting

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle