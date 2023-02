VfB Stuttgart distanziert sich von sexistischem Fan-Banner gegen Bremen und Freiburg

In der Fankurve des VfB Stuttgart sorgte am Sonntag während der Partie gegen Werder Bremen ein sexistisches Banner für Aufregung. Der Klub reagierte am Montag auf den Vorfall.

"Der VfB Stuttgart distanziert sich von diesem Banner", schrieb der Klub auf Twitter.

"Diese Formulierung entspricht bei allem Verständnis für stadiontypische Fanrivalitäten nicht dem Stil des VfB. Dies wurde mit der Gruppe, die Urheber des Banners ist, auch am Sonntagabend nach dem Spiel besprochen", schrieb der VfB weiter.

Auf dem Banner, das während des Spiels in der Fankurve der Schwaben gezeigt wurde, war zu lesen: "Was haben Bremen und Freiburg gemeinsam? In den ersten 10 Reihen nur F*****!"