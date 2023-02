Sportkommentator Frank Buschmann bezieht Stellung nach Wirbel um altes Interview

Sportkommentator Frank Buschmann hat sich auf seinem Instagram-Account zu Reaktionen auf ein kürzlich aufgetauchtes altes Interview geäußert und damit teilweise Aussagen relativiert.

Am Mittwoch berichtete Bild von einem Interview, dass Buschmann sportjournalist.de gegeben hatte, allerdings ohne zu erwähnen, dass dies bereits im Sommer 2022 veröffentlicht wurde.

Buschmann erklärte nun jedoch, dass er niemanden persönlich angesprochen habe, aber: "Ich stehe zu den Aussagen." Was ihn aber vor allem an den Reaktionen auf diese Geschichte störe, sei die Tatsache, dass dieses Interview eben schon ein halbes Jahr alt sei. "Ich habe nie mit Bild gesprochen", sagte Buschmann.

In besagtem Interview kritisierte der langjährige TV-Reporter die Art und Weise, wie speziell über Fußball berichtet werde. "So wie heutzutage Sport präsentiert und übertragen wird, ist das ohnehin nicht mehr so ganz meine Welt", hatte Buschmann damals erklärt und nannte das Drumherum "schwierig bis unerträglich".

Es war die Rede von "weichgespülten Reportern" bei Streamingdiensten und im TV, die Angst davor hätten, die schwierigen Fragen zu stellen, um die Fußballmacher nicht zu verstimmen.

Jedoch betonte Buschmann auch: "In dem Moment, in dem ich in der Konferenz bei Sky am Mikrofon bin, liebe ich meinen Job, aber außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machen das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen."

Frank Buschmann: Doch nicht Schluss mit Fußball?

Nun allerdings räumte Buschmann ein, dass er aufgrund seiner Arbeit bei Sky noch nicht ganz sicher sei, ob er tatsächlich - wie damals angekündigt - ab Sommer keinen Fußball mehr kommentieren werde.

Der 58-Jährige arbeitete in der Vergangenheit unter anderem für Sport1, Arena, LigaTotal, ProSiebenSat.1, SPOX und ist derzeit für Sky im Fußball- sowie RTL im Showgeschäft als Kommentator und Moderator tätig.