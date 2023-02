Traditionsduell in der Bundesliga! Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern München. Hier beim Liveticker von SPOX seid Ihr heute live dabei.

Nach dem überzeugenden Sieg des FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain ist der Rekordmeister wieder absolut im Soll. Nun wollen die Jungs von Trainer Julian Nagelsmann auch gegen Borussia Mönchengladbach weiter siegen. Ob es ihnen gelingt, könnt Ihr hier live verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern hat gegen die Fohlen die klare Favoritenrolle inne. Doch Gladbach ist allerdings der Angstgegner der Bayern. Nagelsmann plant deshalb sogar einen Plakat-Trick.

Vor Beginn: Die Partie vom 21. Spieltag der Bundesliga wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München.

© getty Borussia Mönchengladbach zählt durchaus zu den Angstgegnern von Trainer Julian Nagelsmann und dem FC Bayern München.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie immer werden die Bundesligaspiele am Samstag von Sky übertragen. Damit wird logischerweise auch das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München auf dem Pay-TV-Sender gezeigt. Ab 15.15 Uhr begrüßt Euch dort Kai Dittmann als Kommentator zu den Vorberichten. Zusätzlich gibt es die Option über einen Livestream das Spiel zu sehen. Dafür benötigt Ihr einen Zugang zu Sky Go oder zur neuen Streamingplattform WOW.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag