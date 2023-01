1. FC Köln: Steffen Baumgart schließt Skhiri-Wechsel im Winter aus - und wütet

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat einen Wechsel von Ellyes Skhiri in diesem Winter ausgeschlossen. "Es gibt keine Anfragen, es gibt keine Gespräche, zumindest nicht für den Winter. Zum Sommer werden wir dann garantiert eine Entscheidung sehen", sagte er am Freitag.

Zuletzt hatte es Spekulationen um ein Interesse von Olympique Lyon an Skhiri gegeben. "Ich möchte ihn gerne hier behalten. Dafür werde ich alles tun, auch wenn unsere Möglichkeiten vielleicht gering sind", sagte Baumgart. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte zuletzt unter anderem mit seinem Tor gegen Bayern München für Aufsehen gesorgt.

Baumgart wurde deutlich: "Mittlerweile finde ich das traurig, und zwar für den Jungen. Wenn man ihn arbeiten sieht, dann weiß man, dass er komplett fokussiert ist auf den Job. Das bedeutet auf den 1. FC Köln. Das ist alles Blödsinn. Da wird gerne was geschrieben und in den Umlauf gebracht, was nur dem Jungen schadet und mich dann ärgert." Im Sommer könne dies anders sein, "aber jetzt darüber zu reden, ist für mich dummes Gequatsche und das geht mir auch auf die Eier".

Für das Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Schalke 04 warnte Baumgart derweil seine Mannschaft vor dem Schlusslicht. "Bei neun Punkten in 17 Spielen ist jedes Spiel ein Endspiel. Und das werden wir erleben auf Schalke. Sie werden aggressiv und mit voller Power auftreten. Das wird einen Endspiel-Charakter haben", sagte der Coach.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Baumgart kündigte zudem "die eine oder andere Veränderung" in der Startelf an. Die komplette Aufstellung wollte er anders als zuletzt aber nicht verkünden.