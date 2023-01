Union Berlin: Gerücht um ein Interesse an Isco

Kurz vor dem Derby gegen Hertha BSC kursiert rund um Union Berlin das wilde Gerücht, die Eisernen hätten Interesse an Isco. Dies berichtet Sky.

Dort hieß es in der Sendung 'Transfer Update - die Show' mit Blick auf den offensiven Mittelfeldspieler unter anderem: "Dass die Unioner irgendetwas planen, womit keiner in der Bundesliga rechnet, das geht rum." Auch innerhalb der Mannschaft sei dies ein Thema, unter anderem sprächen sich die Spieler im Training teilweise spaßeshalber mit "Isco" an.

Der 38-malige spanische Nationalspieler ist auf dem Transfermarkt ein begehrtes Ziel, schließlich ist er nach seinem vorzeitigen Aus beim FC Sevilla ohne Klub und ablösefrei auf dem Markt. Beim kriselnden Traditionsklub war sein eigentlich bis 2024 datierter Vertrag überraschend im Dezember aufgelöst worden. Während es dafür keine offizielle Begründung gab, heißt es, Isco habe sich mit Sportchef Monchi gezofft und schwache Trainingsleistungen gezeigt.

Als namhafte Interessenten wurden in den letzten Wochen Arsenal, Tottenham Hotspur und Juventus gehandelt.

Isco stammt aus der Jugend des FC Valencia. Von dort wechselte er 2011 für sechs Millionen Euro Ablöse zum FC Malaga. 2013 folgte der Schritt zu Real Madrid, die Blancos überwiesen 30 Millionen Euro Ablöse für ihn nach Andalusien. Nach neun Jahren in der Hauptstadt ging es ablösefrei nach Sevilla, wo sein Engagement aber eben nur wenige Monate dauerte.

Isco, der mit fünfmal die Champions League gewann, absolvierte in dieser Saison 19 Pflichtspiele für den FC Sevilla. Dabei gelangen dem 30-Jährigen ein Tor und drei Assists.