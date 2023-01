RB Leipzig gastiert in der Bundesliga bei Schlusslicht Schalke 04. Das Duell am 17. Spieltag im Liveticker.

Der FC Schalke 04 taumelt in der Bundesliga dem erneuten Abstieg entgegen und empfängt nun mit RB Leipzig den Tabellenfünften. SPOX tickert die Partie live mit.

Schalke vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Schalke gegen Leipzig ist ein Duell zwischen dem Tabellenletzten und dem Tabellenfünften. Die Rollen sind also klar verteilt. S04 musste am Samstag eine 0:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt hinnehmen, taumelt so weiter dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga entgegen. RB holte am Freitag ein 1:1 gegen den FC Bayern München.

Vor Beginn: Nach dem Wiederanpfiff in der Bundesliga am zurückliegenden Wochenende geht es nun gleich mit einer englischen Woche weiter. Den Anfang am 17. Spieltag machen am heutigen Dienstag der FC Schalke 04 und RB Leipzig. Anstoß in Gelsenkirchen ist um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Schalke vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Schwolow - Brunner, Yoshida, M. Kaminski, Uronen - Latza, Krauß - Kozuki, Drexler, Bülter - Terodde

Schwolow - Brunner, Yoshida, M. Kaminski, Uronen - Latza, Krauß - Kozuki, Drexler, Bülter - Terodde Leipzig: Blaswich - Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg - X. Schlager, Laimer - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner - Silva

Schalke vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer Schalke gegen Leipzig heute live miterleben will und nicht im Stadion ist, benötigt ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Begegnungen des 17. Spieltags live, S04 gegen RB läuft dabei heute auf Sky Sport Bundesliga 1.

Es ist auch möglich, von einem mobilen Endgerät aus einzuschalten. Hierfür bietet Sky seinen Kunden die Plattformen Sky Go und WOW an.

