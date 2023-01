Am Sonntag des 18. Spieltags kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Bundesliga-Restart ist nun genau zwei Spieltage alt und er hätte für die beiden heutigen Kontrahenten von Schalke 04 und dem 1. FC Köln wohl nicht unterschiedlicher verlaufen können.

Während sich die Königsblauen gleich in beiden Partien deutlich geschlagen geben mussten (0:3 vs. Frankfurt und 1:6 vs. Leipzig), scheint der Effzeh aktuell auf einer Euphoriewelle zu schwimmen. Erst gelang am 16. Spieltag der überraschende 7:1-Kantersieg gegen Werder Bremen, dann staubte man (letztendlich nur) einen Punkt bei Rekordmeister Bayern München ab (1:1).

Noch düsterer wird die Vorbetrachtung des Spiels, wenn man einen Blick auf die letzten Begegnungen beider Mannschaften wirft. So ist den Schalkern bereits seit 2016 kein Sieg mehr gegen die Geißböcke gelungen. Ob das nun anstehende 99. Aufeinandertreffen da Abhilfe schaffen kann, bleibt abzuwarten.

© getty Kurz vor Ende der Transferdeadline hat Schalke noch einmal zugeschlagen und Innenverteidiger Moritz Jenz von Celtic Glasgow verpflichtet. Kann er die wackelige Defensive stabilisieren?

Schalke 04 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerbe: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 18. Spieltag (Rückrundenbeginn)

18. Spieltag (Rückrundenbeginn) Datum: Sonntag, 29. Januar

Sonntag, 29. Januar Hinspielergebnis: 3:1 für Köln

3:1 für Köln Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Veltins-Arena in Gelsenkirchen

Schalke 04 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte der Partie liegen in Händen des Streamingdienstes DAZN. Alle Infos zu den verschiedenen Abomodellen sowie der Sendezeit findet Ihr im Folgenden.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Seit Kurzem bietet DAZN gleich drei unterschiedliche Abomodelle an. Alle kommen mit einer anderen Kombination an Sportinhalten und Preisen. Um jedoch auf die Sonntagsspiele der Bundesliga zugreifen zu können, bedarf es des teuersten Pakets: DAZN Unlimited. Dieses Modell beläuft sich auf 29,99 Euro pro Monat und beinhaltet neben dem deutschen Oberhaus auch zahlreiche weitere hochkarätige Wettbewerbe wie die NBA, NFL und sogar UEFA Champions League. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr direkt auf der Website.

Die Übertragung der Vorberichte wird auf Website und App von DAZN bereits ab 14.45 Uhr zu sehen sein. Mit dabei sind Moderator Max Siebald, Kommentator Uli Hebel sowie Experte Sebastian Kneißl.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, das Duell im linearen Fernsehen zu verfolgen. Hierfür müsst Ihr allerdings zwingend Inhaberin oder Inhaber des Sky Q-Receivers sein. In dem Fall lassen sich die beiden geradlinigen Sender DAZN1 und DAZN2 ganz einfach zum regulären Programm hinzubuchen. Weitere Infos findet Ihr hier.

Wenn alle Voraussetzungen geschaffen sind, müsst Ihr nur noch den zweiten Kanal einschalten. Auch hier wird man sich ab 14.45 Uhr dem Geschehen in Gelsenkirchen widmen.

Preise für Bier und Bratwurst: Massiver Anstieg! BL-Klub sahnt ab © getty 1/20 Die kommende Bundesliga-Saison wirft ihre Schatten voraus. Schon jetzt ist klar, wo Bratwurst und Bier in den Stadien am teuersten sind. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/20 Bei Mainz 05 hat Versorger "Gauls Catering" nun die Preise um bis zu 25 Prozent erhöht. Das Bier kostet nicht mehr 4,20 Euro, die Bratwurst nicht mehr 3 Euro. Der FSV begründet dies mit stark gestiegenen Kosten für Produktion, Lieferung und Personal. © imago images 3/20 UNION BERLIN - Stadion: Alte Försterei (22.012 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 4/20 BAYER LEVERKUSEN - Stadion: BayArena (30.210 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,20 Euro | Preis Bratwurst: 3,30 Euro © getty 5/20 VfL BOCHUM - Stadion: Vonovia Ruhrstadion (27.599 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,20 Euro © getty 6/20 SC FREIBURG - Stadion: Europa-Park Stadion (24.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 7/20 VfL WOLFSBURG - Stadion: Volkswagen Arena (30.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,20 Euro © getty 8/20 FC AUGSBURG - Stadion: WWK Arena (30.660 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 9/20 1. FC KÖLN - Stadion: RheinEnergieStadion (50.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,40 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 10/20 EINTRACHT FRANKFURT - Stadion: Deutsche Bank Park (51.500 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,40 Euro | Preis Bratwurst: 3,60 Euro © getty 11/20 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Stadion: Borussia-Park (54.022 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 12/20 PreZero Arena - Stadion: PreZero Arena (30.150 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 13/20 VfB STUTTGART - Stadion: Mercedes-Benz Arena (60.449 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,80 Euro © getty 14/20 HERTHA BSC - Stadion: Olympiastadion (74.649 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 15/20 FC SCHALKE 04 - Stadion: Veltins Arena (62.271 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,60 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 16/20 BORUSSIA DORTMUND - Stadion: Signal Iduna Park (81.365 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 17/20 RB LEIPZIG - Stadion: Red Bull Arena (41.939 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 18/20 FC BAYERN MÜNCHEN - Stadion: Allianz Arena (75.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 4,50 Euro © getty 19/20 WERDER BREMEN - Stadion: Weserstadion (42.100 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,90 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 20/20 1. FSV MAINZ 05 - Stadion: Opel Arena (34.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,90 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro

Schalke 04 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Ihr besitzt kein DAZN-Abonnement, wollt aber trotzdem live dabei sein? Dann schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Hier versorgen wir Euch stets mit allen wichtigen Infos, die Ihr braucht.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln

Schalke 04 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Schwolow - Brunner, Yoshida, Kaminski, Aydin - Krauß, Latza - Kozuki, Drexler, Skarke - Frey

Schwolow - Brunner, Yoshida, Kaminski, Aydin - Krauß, Latza - Kozuki, Drexler, Skarke - Frey Köln: Schwäbe - Schmitz, Soldo, Chabot, Hector - Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - Selke, Tigges

