Hertha BSC - Fredi Bobic droht Reporter: "Dann kriegst du eine gescheuert"

Fredi Bobic hat in einem seiner letzten Interviews als Geschäftsführer Sport von Hertha BSC äußerst dünnhäutig auf eine Reporterfrage reagiert. Im Vorbeigehen drohte Bobic dem rbb-Journalisten Uri Zahavi sogar Schläge an. Der RBB stellte den entsprechenden Clip online.

"Wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert", sagte Bobic in Richtung des Reporters. Dieser hatte Bobic zuvor gefragt: "Können Sie verstehen, dass es von außen eine Trainerdiskussion gibt?" Daraufhin entgegnete Bobic schmallippig: "Nein."

Auch die WDR-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" berichtete über den Vorfall. Dort ging der Clip noch länger, denn nach Bobic kam Union-Trainer Urs Fischer zum rbb-Interview. Christian Arbeit, Pressesprecher der Eisernen, hatte die Situation zuvor ebenfalls mitbekommen und fragte bei Zahavi nach: "Was hast du denn gemacht? Hast du ihn geärgert, oder was?" Zahavi sagte: "Ich krieg gleich von Fredi Bobic eine gescheuert."

Bobic selbst bat via Bild am Montag um Entschuldigung. "Es tut mir sehr leid, da habe ich zu emotional reagiert. Das war nur ein Spruch, der natürlich nicht so gemeint war. Das sollte man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten", sagte der 51-Jährige.

Nur wenige Stunden nach der Derbyniederlage gegen Union Berlin (0:2) gab die Hertha die sofortige Trennung des Sport-Geschäftsführers bekannt.