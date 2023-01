FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der Bundesliga! Tabellenführer FC Bayern München begegnet am heutigen 18. Spieltag Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

In der Bundesliga geht es momentan Schlag auf Schlag. Erst am Mittwoch ging der 17. Spieltag, damit offiziell auch die Hinrunde, zu Ende, schon geht es weiter mit der 18. Spielrunde. Und die hat es in sich. Im Topspiel des Tages am heutigen Samstag (28. Januar) stehen sich mit dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt zwei Champions-League-Achtelfinalisten gegenüber. Um 18.30 Uhr wird das Spektakel in der Münchner Allianz Arena angestoßen.

FC Bayern vs. Frankfurt ist auch das Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenzweiten. Die Frankfurter könnten mit einem Sieg in Sachen Punkte gleichziehen - kein leichtes Unterfangen, obwohl die Münchner aus den vergangenen beiden Spielen gegen Leipzig und Köln nur zwei Zähler mitnehmen konnten. Frankfurt will nach der 1:6-Klatsche in der Hinrunde zudem die Revanche und ist daher topmotiviert.

© getty Die Eintracht will sich für die 1:6-Klatsche in der Hinrunde revanchieren.

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

FC Bayern vs. Frankfurt ist ein Samstagsspiel, heißt also, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die Partie live zu verfolgen - bei Sky. Beim Pay-TV-Sender liegen nämlich die Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele am Samstag. Aus diesem Grund sind auch die frühen fünf Spiele mit Anpfiff um 15.30 Uhr heute ebenfalls bei Sky zu sehen. Was FC Bayern gegen Frankfurt angeht, müsst Ihr einen der folgenden Sender anmachen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder Sky Sport Bundesliga (HD).

Um 17.30 Uhr startet die detaillierte Vorberichterstattung, Wolf Fuss kommentiert dann das Spielgeschehen auf dem Rasen in der Allianz Arena.

All dies gilt jedoch nicht nur für die Übertragung im Pay-TV, sondern auch für die Übertragung im Livestream von Sky. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf das Angebot von Sky bekommen kann, muss sich anderweitig umschauen. Da kommt dann SPOX ins Spiel, das die Begegnung live tickert und die wichtigsten Ereignisse fast im Minutentakt beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt.

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 18

18 Datum: 28. Januar 2022

28. Januar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Der FC Bayern holte in den vergangenen beiden Partien gegen Leipzig und Köln lediglich zwei Punkte.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle