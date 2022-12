Max Eberl: Gvardiol-Anfragen "im Spam-Ordner"

Sport-Geschäftsführer Max Eberl vom Bundesligisten RB Leipzig geht fest von einem Verbleib von Abwehrspieler Josko Gvardiol aus. Anfragen für den 20-Jährigen, der mit Kroatien WM-Dritter wurde und ein starkes Turnier spielte, habe er keine bekommen.

"Die sind alle im Spam-Ordner. Die Gvardiol-Angebote sind alle im Spam", sagte Eberl bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" von ServusTV.

Erstmal sei er froh, mit Gvardiol zusammenarbeiten zu dürfen. "Ich habe ihn noch gar nicht gesehen und durfte noch gar nicht 'Guten Tag' sagen. Ich möchte länger als ein halbes Jahr mit ihm zusammenarbeiten", sagte Eberl: "Dementsprechend hoffe ich und gehe davon aus, dass er lange bei uns spielen wird." Gvardiols Vertrag bei den Sachsen läuft bis 2027.

Bereits am Saisonende läuft der Vertrag mit Mittelfeldspieler Konrad Laimer aus. Der Österreicher wird mit Bayern München in Verbindung gebracht. "Konny ist ein großartiger Spieler mit einer großartigen Entwicklung. Wir versuchen ihn in Leipzig zu halten. Er hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Es werden schwierige Gespräche", sagte Eberl.