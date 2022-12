Es gibt bereits Infos darüber, wann die nächste Saison in der Bundesliga, also die Spielzeit 2023/24 losgeht. SPOX zeigt Euch die wichtigsten Termine.

Die laufende Bundesliga-Saison ist noch nicht einmal zur Hälfte durchgespielt, der Meisterschaftsbetrieb gilt seit dem 13. Dezember wegen der Weltmeisterschaft in Katar als unterbrochen - ungewöhnlich, da es die erste WM ist, die nicht wie üblich im Sommer, sondern bereits im Winter stattfindet. Erst am 20. Januar geht es dann endlich wieder mit dem 16. Spieltag weiter.

Doch es gibt auch bereits Informationen darüber, wann die Saison 2023/24 beginnt. Im Folgenden gibt es bei SPOX die Antwort dazu.

Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2023/24

Der Start zur Bundesliga-Saison 2023/24 erfolgt am 18. August 2023, die erste Spielrunde erstreckt sich dabei bis zum 20. August 2023. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach seiner Präsidiumssitzung am Freitag in Frankfurt/Main und der Verabschiedung des Rahmenterminkalenders für 2023/24 bekannt.

© getty Die Saison in der Fußball-Bundesliga 2023/24 beginnt am Wochenende vom 18. bis 20. August 2023.

Nachdem im nächsten Jahr dann auch keine Weltmeisterschaft im Winter vonstatten geht, wird es in der nächsten Spielzeit wieder eine "normale" Winterpause geben. Diese geht am 19. und am 20. Dezember 2023 los - nach dem 16. Bundesliga- und 17. Zweitliga-Spieltag. Fortgesetzt wird die Saison im Fußball-Oberhaus am 12. Januar 2024. Beendet werden soll die 61. Bundesliga-Spielzeit dann am 18. Mai 2024 mit dem 34. Spieltag, im Rahmen dessen wie üblich alle 18 Mannschaften zeitgleich im Einsatz sind.

Die 2. Bundesliga wird sogar noch früher eröffnet als die Bundesliga - am 28. Juli. Die Zweitligisten kehren am 12. Januar 2024 aus der Winterpause zurück und schließen die Saison am 19. Mai 2024 ab.

Auch der Start des DFB-Pokals wurde bereits terminiert. Die erste Hauptrunde findet am Wochenende vom 11. bis 14. Auguste 2023 statt. Runde zwei steigt am 31. Oktober und 1. November 2023, das Achtelfinale am 5. und 6. Dezember, das Viertelfinale am 30. und 31. Januar 2024 sowie am 6. und 7. Februar 2024. Die Runde der letzten Vier geht am am 2. und 3. April 2024 über die Bühne, ehe am 25. Mai das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.

Der DFL-Supercup, in dem der Meister und Pokalsieger oder Tabellenzweiter der Saison 2022/23 gegeneinander antreten, soll am 12. August 2023 gespielt werden. Wie in der aktuellen Saison, werden die beiden Supercup-Teilnehmer ihre Erstrundenspiele später nachholen, da der Termin für das Supercup-Spiel am selben Tag angesetzt ist wie auch die erste DFB-Pokalrunde.

Bundesliga: Die wichtigsten Termine der Saison 2023/24