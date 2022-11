Werder Bremen vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen empfängt den FC Schalke 04 am 13. Spieltag der Bundesliga. So kann man sich das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Aufsteiger-Duell in der Bundesliga: Mit Werder Bremen und dem FC Schalke 04 treten am 13. Spieltag die beiden Traditionsvereine aufeinander, denen nach ihrem Abstieg im Jahr 2021 die direkte Rückkehr in das deutsche Oberhaus gelungen ist.

Dort läuft es für sie nun jedoch ziemlich verschieden. Während die Hanseaten mit bis dato fünf Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen eine sehr ordentliche Bundesliga-Saison spielen, steuern die Gelsenkirchener schon wieder auf die zweite Liga zu. Schalke ist mit sechs Punkten Tabellenletzter, die Differenz der Aufsteiger beträgt zwölf Zähler.

Am heutigen Samstag, den 5. November empfängt Werder die Schalker im Wohninvest Weserstadion. Anstoß ist dort um 18.30 Uhr, womit das Kräftemessen der Aufsteiger zugleich das Top-Spiel des Wochenendes ist.

Werder Bremen vs. Schalke 04: SPOX erklärt im Folgenden, wie man die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

© getty Werders Niclas Füllkrug ist bester Torjäger der bisherigen Bundesliga-Saison.

Werder Bremen vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04 sieht man heute live exklusiv und in voller Länge bei Sky. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte an der Übertragung sämtlicher Samstagsspiele der Bundesliga, während der Streamingdienst DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht.

Einschalten muss man zu dem Top-Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1. Dort läuft zuvor die Konferenz der Nachmittagsspiele. Übertragungsstart ist um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff. Kommentieren wird Wolff-Christoph Fuss.

Mittels der Plattformen Sky Go und WOW bietet Sky an, das TV-Programm auch via Livestream zu verfolgen. So verpasst man von Werder gegen Schalke auch zum Beispiel von unterwegs aus nichts.

Werder Bremen vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, von der Begegnung nichts zu verpassen, bietet SPOX. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der schriftlich ausführlich berichtet, was in Bremen passiert.

Werder Bremen vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Werder Bremen - FC Schalke 04

Werder Bremen - FC Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 5. November 2022

5. November 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

