VfL Wolfsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund eröffnet heute den 14. Spieltag in der Bundesliga. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Erst am abgelaufenen Wochenende waren die 18 Bundesligisten noch im Rahmen des 13. Spieltags im Einsatz, nun sind acht davon zu Beginn der Englischen Woche, am heutigen Dienstag (8. November), wieder gefragt. Unter anderem auch der VfL Wolfsburg, der Borussia Dortmund in der Volkswagen-Arena (Wolfsburg) empfängt. Um 18.30 Uhr geht das Spiel los.

Später, um 20.30 Uhr, steigen drei weitere Spiele: FC Bayern München vs. Werder Bremen, VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart vs. Hertha BSC. Am Wochenende geht es dann auch direkt weiter, wenn der 15. Spieltag absolviert wird - der letzte vor der WM-Pause.

© getty Für den BVB geht die Englische Woche heute gegen Wolfsburg los.

VfL Wolfsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den heutigen Partien liegen beim Pay-TV-Sender Sky, der auch alle Samstagsspiele der Bundesliga im Angebot hat. Um keine Sekunde von Wolfsburg vs. Dortmund zu verpassen, müsst Ihr entweder bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder Sky Sport Bundesliga 6 (HD) vorbeischauen, von diesen Sendern wird nämlich das Einzelspiel ab 17.30 Uhr übertragen. Kommentator Oliver Seidler begleitet Euch danach mit seiner Stimme durch das Spielgeschehen.

Was den Livestream betrifft, ist ebenfalls Sky die richtige Anlaufstelle. Mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW lässt sich dieser problemlos freischalten.

Später sind auch die drei anderen Partien bei Sky zu sehen, darüber hinaus auch die Dienstagskonferenz.

VfL Wolfsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Wolfsburg gegen den BVB live mitzuverfolgen, bietet SPOX in Form eines Livetickers an. So seid Ihr die ganze Zeit über auf dem neuesten Stand, ohne Bilder aus dem Stadion geliefert zu bekommen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund.

VfL Wolfsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 8. November 2022

8. November 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg TV: Sky

Livestream: SkyGo , WOW

, Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag