Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Köln ist am heutigen 15. Spieltag der Bundesliga zu Gast bei Hertha BSC. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Bevor in Katar die Weltmeisterschaft losgehen kann, muss in der Bundesliga noch der 15. Spieltag abgeschlossen werden. Dafür sind noch zwei Tage übrig, der heutige Samstag (12. November) und der morgige Sonntag (13. November). An diesen zwei Tagen finden insgesamt noch acht Spiele statt. Heute stehen sich um 15.30 Uhr Hertha BSC und der 1. FC Köln im Berliner Olympiastadion gegenüber.

Es ist das Duell zweier Klubs, deren letzter Erfolg in der Liga einige Wochen zurückliegt. Die Berliner verloren ihre vergangenen drei Duelle, aktuell ist die Hertha auf dem Relegationsplatz. Auch die Kölner haben im Moment Probleme, Punkte zu sammeln. Aus den vergangenen vier Partien konnten die Geißböcke nur einen Zähler mitnehmen.

© getty Der 1. FC Köln ist seit vier Bundesligaspielen ohne Sieg.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Nachdem Hertha BSC gegen Köln ein Samstagsspiel ist, gibt es nur eine Option, die es Euch ermöglicht, die Partie live und in voller Länge zu verfolgen: Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das komplette Spiel auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Marcus Lindemann fungiert dabei ab 15.15 Uhr als Kommentator. Da heute fünf weitere Spiele stattfinden, vier davon parallel zu Hertha vs. Köln, liefert Sky eine Konferenz, die gleich auf drei Kanälen zu sehen ist: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Egal, für was Ihr Euch entscheidet - Einzelspiel oder Konferenz -, in beiden Fällen könnt Ihr auch im Livestream mit dabei sein. Diesen bietet nämlich ebenfalls Sky an, dafür braucht Ihr jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die, die keinen Zugang zu Sky bekommen können oder wollen, haben eine andere Möglichkeit, Hertha BSC gegen Köln heute live zu verfolgen. SPOX tickert das Spiel nämlich live mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Wechsel - hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke

Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke 1. FC Köln: Schwäbe - Ki. Schindler, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri, Martel - Thielmann, Duda, Kainz - S. Tigges

Hertha BSC vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hertha BSC vs. 1. FC Köln

Hertha BSC vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 12. November 2022

12. November 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

