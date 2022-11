Abstiegskampf gegen Titelrennen - oder: Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Am 13. Spieltag der Bundesliga geht es um Einiges. Wer die Partie für sich entscheiden kann, könnt Ihr in unserem Liveticker verfolgen.

Nach einigen schwachen Auftritten in der Bundesliga ist der FC Bayern München zurück in der Spur. Das soll sich auch heute im Gastspiel in der Hauptstadt, bei Hertha BSC fortsetzen. Ob das gelingt, zeigt Euch unser Liveticker zur Partie.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker der Bundesliga.

Hertha BSC vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Zudem spazierte der FCB in dieser Woche auch noch mit einer besseren B-Elf zur perfekten Gruppenphase in der Champions League. Man darf gespannt sein, was die Hertha da entgegenzusetzen hat.

Vor Beginn: Die Berliner brauchen dringend Punkte gegen den Abstieg. Da kommt der FC Bayern in der jetzigen Verfassung nicht gerade gelegen. Die letzten fünf Spiele gewann der Rekordmeister allesamt.

Vor Beginn: Servus und hallo zum heutigen Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München. Die Partie im Berliner Olympiastadion wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

© getty Auch bei Hertha BSC Berlin wird Thomas Müller verletzungsbedingt fehlen.

Hertha BSC vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bei dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs am heutigen Samstagnachmittag ist die Rechteverteilung klar. Der Pay-TV-Sender Sky übernimmt die Übertragung der Partie.

Die Übertragung im Einzelspiel beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Bundesliga 2 (HD). Schon um 14 Uhr startet der Countdown zu allen Partien des Samstagnachmittags. Kommentator des Spiels Hertha BSC vs. FC Bayern München ist Kai Dittmann.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Hertha BSC vs. FC Bayern München: Die Bundesligatabelle am 13. Spieltag