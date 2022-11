David gegen Goliath am heutigen Samstagnachmittag in der Bundesliga: Der VfL Bochum ist beim großen BVB zu Gast. Die Rollen sind klar verteilt. Ist trotzdem eine Überraschung möglich? Das könnt Ihr bei uns im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund möchte in der Bundesliga weiter oben dran bleiben. Dazu braucht es einen Sieg gegen das Kellerkind vom VfL Bochum - möglicherweise mit Marco Reus im Team. In unserem Liveticker könnt Ihr den genauen Verlauf der Partie verfolgen.

BVB vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Gäste aus dem Ruhrpott haben sich indes zuletzt stabilisiert gezeigt - trotz des neulichen 0:4 beim VfL Wolfsburg.

Vor Beginn: Der BVB braucht unbedingt drei Zähler gegen den Abstiegskandidaten aus Bochum. Neun Punkte bis zur WM hatte zudem auch Dortmund-Trainer Edin Terzic als Marschroute für die letzten Bundesligaspiele vorgegeben.

Vor Beginn: Hallo, herzlich Willkommen zum heutigen kleinen Derby zwischen dem BVB und dem VfL Bochum. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.

BVB vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der Samstagnachmittag in der Bundesliga gehört Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt alle frühen Partien am Sonnabend live im Einzelspiel und in der Konferenz.

Während der Countdown zum Spieltag bereits um 14 Uhr beginnt, startet die Übertragung des Einzelspiels um 15.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff. Kommentator des Spiels ist Martin Groß.

Auch wenn Ihr nicht vor dem Fernseher dabei sein könnt, muss das Spiel nicht an Euch vorübergehen. Über die beiden Streamingoptionen SkyGo und WOW seid ihr trotzdem live dabei.

BVB vs. VfL Bochum: Die Bundesligatabelle am 13. Spieltag