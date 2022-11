BVB, News und Gerüche: Hans-Joachim Watzke spricht über Edin Terzic und Marco Rose

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat noch einmal über das Aus von Marco Rose als BVB-Trainer gesprochen. Zudem stärkte er dem aktuellen Coach Edin Terzic den Rücken. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier kommt Ihr zu weiteren News rund um den BVB.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke spricht über Marco Rose

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat bei Bild TV über den ehemaligen BVB-Trainer Marco Rose gesprochen und dabei eine Andeutung gemacht, weshalb sich die Westfalen im Mai 2022 vom heutigen Leipziger Coach getrennt haben.

"Der Marco Rose ist ein toller Trainer. Wir haben uns aber gemeinsam entschieden, getrennte Wege zu gehen, weil einige Sachen im Wege standen und er irgendwie nie richtig ankam", sagte Watzke und führe aus: "Irgendwas war da, was nicht richtig stimmte. Wir wissen es selbst nicht genau."

Nach einer von vielen Enttäuschungen gepflasterten Saison, in der die Borussia in der Bundesliga mit 69 Punkten allerdings den zweiten Platz einfuhr, trennten sich die Dortmunder überraschend von Rose. Es übernahm Edin Terzic, zuvor Technischer Direktor.

Nur zwei seit 2020! Das sind die besten BVB-Transfers des Jahrtausends © getty 1/25 Mit seinen Toren hatte Lucas Barrios entscheidenden Anteil an den letzten BVB-Meistertiteln in den Jahren 2011 und 2012. Anlässlich seines 38. Geburtstages am 13. November blickt SPOX auf die besten Dortmunder Transfers seit der Jahrtausendwende. © getty 2/25 MARCO REUS: Kam 2012 für 17,1 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach. © getty 3/25 Einst in der BVB-Jugend weggeschickt, kam der gebürtige Dortmunder und heutige Kapitän nach tollen Leistungen in Gladbach zurück und hielt seinem Herzensklub trotz zahlreicher Offerten stets die Treue. Noch 21 Buden, dann ist er BVB-Rekordtorschütze. © getty 4/25 ERLING HAALAND: Kam 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg. Wechselte 2022 für 60 Millionen Euro zu Manchester City. © getty 5/25 Ging sofort brutal durch die Decke und erzielte insgesamt 89 Tore in 86 Pflichtspielen für den BVB (23 Assists), dessen Spiel enorm auf den Angreifer zugeschnitten war. Auch nach seinem Wechsel in die Premier League zu ManCity absoluter Leistungsträger. © getty 6/25 ROBERT LEWANDOWSKI: Kam 2010 für 4,75 Millionen Euro von Lech Posen. Wechselte 2014 ablösefrei zum FC Bayern München. © getty 7/25 Anfangs noch hinter Barrios, war schnell kein Vorbeikommen mehr am Stürmer, der für Dortmund in 187 Pflichtspielen 103 Tore schoss und 42 auflegte. Legendär sein Viererpack in der CL gegen Real Madrid. Heute bei Barça einer der besten Stürmer der Welt. © getty 8/25 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Kam 2013 für 13 Millionen von AS Saint-Etienne. Wechselte 2018 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. © imago images 9/25 Nach kurzer Anlaufzeit lieferte er fünf Jahre lang komische Outfits und den einen oder anderen Skandal, aber halt auch Tore am Fließband: 141 in 213 Pflichtspielen. Steht damit auf Platz acht in der Tabelle der BVB-Rekordtorschützen. © getty 10/25 LUCAS BARRIOS: Kam 2009 für 4,2 Millionen Euro von Colo Colo. Wechselte 2012 für 8,5 Millionen Euro zu GZ Evergrande. © imago images / Ulmer 11/25 Der Stürmer kam aus Chile nach Dortmund und lieferte nach etwas Anlaufschwierigkeiten sofort ab. Ohne seine Tore wären die beiden Meisterschaften unter Klopp undenkbar. Traf 49 Mal in 102 Pflichtspielen (17 Assists). Danach nie wieder so stark. © getty 12/25 KEVIN GROßKREUTZ: Kam 2009 ablösefrei von Rot Weiss Ahlen. Wechselte 2015 für 1,5 Millionen Euro zu Galatasaray. © getty 13/25 Der Junge von der Südtribüne erlebte seine fußballerisch beste Zeit bei seinem Lieblingsklub während der Ära von Jürgen Klopp. Dauerrenner, Publikumsliebling, Provokateur - Großkreutz spielte 236 Mal für den BVB (64 Torbeteiligungen). © getty 14/25 JADON SANCHO: Kam 2017 für 7,84 Millionen Euro von Manchester City. Wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United. © getty 15/25 Entschwand schnell der Dortmunder Jugend, in der er anfangs noch kickte. Mit seinem Tempo und den Dribblings wurde der Engländer einer der besten Bundesligaspieler. Nach 114 Torbeteiligungen in 137 BVB-Pflichtspielen bei United nur zweite Wahl. © imago images 16/25 SHINJI KAGAWA: Kam 2010 ablösefrei von Cerezo Osaka. Wechselte 2012 für 16 Millionen Euro zu Manchester United. © getty 17/25 Kam als Unbekannter aus den Niederungen des japanischen Fußballs und zockte plötzlich in der Bundesliga groß auf. Nach zwei Meisterschaften und dem Doublesieg folgte das Missverständnis United, danach die BVB-Rückkehr für weitere viereinhalb Jahre. © getty 18/25 MATS HUMMELS: Kam 2008 zunächst per Leihe vom FC Bayern München und wurde 2009 für 4,2 Millionen Euro gekauft. Wechselte 2016 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München. © getty 19/25 Mittlerweile zum zweiten Mal beim BVB. In der ersten Phase avancierte er zu einem top-modernen Innenverteidiger, der besonders spiel- und zweikampfstark war. Wurde als Dortmund-Spieler 2014 Weltmeister. Schon 449 Mal für Dortmund im Einsatz gewesen. © getty 20/25 LUKASZ PISZCZEK: Kam 2010 ablösefrei von Hertha BSC. Wechselte 2021 ablösefrei zu LKS Goczalkowice-Zdroj. © getty 21/25 Wurde in Dortmund zum Rechtsverteidiger umgeschult und avancierte zu einem der Besten seines Fachs. Holte insgesamt acht Titel mit dem BVB und verließ den Klub erst 2021 nach 382 Pflichtspielen (83 Torbeteiligungen) - als Vereinslegende. © getty 22/25 JUDE BELLINGHAM: Kam 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City. © getty 23/25 Brauchte nur ganz wenig Eingewöhnungszeit und gehört mittlerweile trotz seiner erst 19 Jahre zu den Fädenziehern und absoluten Leistungsträgern im Dortmunder Mittelfeld. Wird aufgrund seiner Qualität wohl nicht mehr lange zu halten sein. © getty 24/25 GREGOR KOBEL: Kam 2021 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart. © getty 25/25 Scheint die Torwart-Lücke, die es seit dem Karriereende von Roman Weidenfeller beim BVB gibt, endlich schließen zu können. Sicherte den Dortmundern mit seinen Paraden schon unzählige Punkte, so auch in dieser Spielzeit.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke stärkt Edin Terzic den Rücken

Nach dem enttäuschenden Jahresausklang mit zwei Bundesliga-Niederlagen in Serie und dem Absturz auf Platz sechs hat BVB-Boss Watzke dem Dortmunder Cheftrainer Terzic den Rücken gestärkt.

"Wir sind noch in der Champions League drin, im DFB-Pokal auch. Edin ist ein Typ, der den Klub kennt und liebt, aber er hat eine Mannschaft, die noch zu großen Schwankungen ausgesetzt ist", sagte Watzke bei Bild TV. Und weiter: "Terzic macht aber einen großartigen Job, daher bin ich mir sicher, dass wir noch lange Freude an ihm haben werden. Wir sind definitiv 100-prozentig von ihm überzeugt, zu 1000 Prozent. Er ist hier total angesehen. Lass den Jungen mal machen."

Die Vergleiche mit Vorgänger Marco Rose nannte der BVB-Geschäftsführer "so blöd, die hinken an jeder Ecke". Terzic habe zwar weniger Punkte gesammelt als Rose zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr, sei aber noch in der Champions League vertreten und nicht "kläglich aus dem DFB-Pokal ausgeschieden".

"Edin entwickelt sich ständig weiter, ist extrem fokussiert. Er liebt diesen Klub nicht nur, sondern weiß genau, was wir jetzt machen müssen", sagte Watzke angesichts der jüngsten Liga-Niederlagen in Wolfsburg und Mönchengladbach: "Er macht einen sehr tollen Job und wird das noch sehr lange bei Borussia Dortmund machen."

Terzic sei "in der Gänze" bei den Westfalen hoch angesehen, schob Watzke nach: "Von allen Beteiligten höre ich, wie akribisch er arbeitet. Wir werden noch großartige Dinge von ihm sehen."

Watzke ließ sich sogar zu einem Vergleich mit dem über viele Jahre enorm erfolgreichen Jürgen Klopp hinreißen, an dem in Dortmund weiterhin viele Trainer gemessen werden: "Jürgen Klopp hat sich dem Klub sieben Jahre voll und ganz verschrieben. Ich sehe da Parallelen zu Edin, der sich auch total auf den Klub fokussiert. Das sehe ich auch bei Sebastian Kehl und so ist es bei mir auch", sagte Watzke.

BVB, News: Manuel Neuer äußert sich zu Mats Hummels' WM-Aus

Nach dem 2:0-Sieg beim FC Schalke 04 sprach Bayern Münchens Keeper Manuel Neuer über die Nicht-Nominierung seines langjährigen Teamkollegen Mats Hummels zur WM 2022 in Katar. "Ich kenne ihn natürlich sehr lange. Wir haben zusammen schon in der U21 gespielt. Ich spiele natürlich gerne mit ihm, aber die Entscheidung trifft immer der Bundestrainer", sagte der Bayern-Keeper nach dem Sieg gegen Schalke.

Hummels wurde trotz einer starken Hinserie beim BVB von Bundestrainer Hansi Flick nicht für das 26 Mann starke Team für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar berufen.

"Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere", schrieb Hummels bei Social Media. Er drücke der DFB-Elf die Daumen und werde die Zeit nutzen, "um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren".

© imago images BVB-Boss Hans-Joachim Watzke stärkte Trainer Edin Terzic den Rücken.

BVB, Gerücht: Kommt Tyler Morton vom FC Liverpool?

Borussia Dortmund zeigt Interesse am englischen Junioren-Nationalspieler Tyler Morton. Das schreibt die Boulevardzeitung The Sun. Demnach habe Dortmunds England-Scout Daniel Dodds den 19-Jährigen bereits unter die Lupe genommen.

Morton gilt auf der Insel als riesiges Talent. Der zentrale Mittelfeldspieler steht noch bis 2025 beim FC Liverpool unter Vertrag, ist allerdings aktuell an den Zweitligisten Blackburn Rovers ausgeliehen. Dort kam er bereits in 21 Pflichtspielen dieser Saison zum Einsatz und zeigte dabei starke Leistungen.

Morton möchte Liverpool grundsätzlich nicht verlassen, laut des Sun-Berichts sei es aber möglich, dass sich das Dortmunder Interesse an ihm während möglicher Verhandlungen wegen eines Transfer von Jude Bellingham zu den Reds konkretisiere. Demnach könnten die BVB-Verantwortlichen im Rahmen eines Bellingham-Verkaufs an die Reds Morton zur Borussia lotsen.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen