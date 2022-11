BVB, News und Gerüchte: Dortmund heiß auf nächstes England-Talent - Otto Addo trifft Zukunfts-Entscheidung

Borussia Dortmunds Talente-Trainer Otto Addo hat bezüglich seines momentanen Engagements als Nationaltrainer Ghanas eine Entscheidung getroffen. Der BVB hat angeblich das nächste englische Talent auf dem Wunschzettel. Und: Youssoufa Moukokos Geburtsdatum fehlt kurioserweise auf der offiziellen Seite des DFB. Alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Otto Addo sieht seine Zukunft in Dortmund

Für Borussia Dortmunds Talente-Coach Otto Addo ist ein Engagement als Nationaltrainer Ghanas über die WM hinaus keine Option. Das bekräftigte der 47-Jährige in einem Interview.

"Gemeinsam mit meiner Familie haben wir entschieden, dass ich nach der WM erst mal aufhöre mit der Nationalmannschaft", sagte Addo der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Ex-Profi ist eigentlich für die Entwicklung der Talente beim BVB zuständig, betreut aber aktuell die "Black Stars" als Interimstrainer.

Nach der WM will Addo wieder nach Dortmund zurückkehren. "Ich fühle mich beim BVB im Augenblick sehr, sehr wohl, und alles, was danach kommt, muss man sehen", sagte er. Addos Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2025.

© getty Cody Drameh spielt aktuell für Leeds United.

BVB, Gerücht: Dortmund jagt wohl Top-Talent Cody Drameh

Borussia Dortmund hat offenbar das englische Top-Talent Cody Drameh als mögliches Transferziel im Winter ausgemacht. Laut Daily Mail gelten die Dortmunder als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung. Der 20-Jährige steht aktuell in der Premier League bei Leeds United unter Vertrag.

Dort spielt Drameh seit Sommer 2021, für ein halbes Jahr wurde der Außenverteidiger daraufhin nach Wales zu Cardiff City ausgeliehen. Seine starken Leistungen für seinen Leih-Klub weckten aber nicht nur die Begehrlichkeiten der Dortmunder, auch Newcastle United soll gemäß des Berichts großes Interesse an einer Verpflichtung haben.

Für den BVB wäre es nicht der erste Transfer eines englischen Talents, der sich bezahlt machen könnte. In der jüngeren Vergangenheit erzielten die Borussen mit Jadon Sancho ein sattes Transferplus, im kommenden Sommer dürfte Jude Bellingham den Schwarz-Gelben eine noch größere Ablösesumme einbringen.

Doch vor allem soll Drameh den Dortmundern sportlich weiterhelfen. Auf der Position des Rechtsverteidigers plagen den BVB chronische Verletzungsprobleme, aktuell hilft Sommer-Neuzugang Niklas Süle dort aus. Eine Dauerlösung ist das aber eher nicht, Süle ist gelernter Innenverteidiger und hatte auch seinen Anteil an der heftigen BVB-Pleite in Mönchengladbach (2:4).

BVB, Gerüchte: Wayne Rooney hofft auf Bellingham-Transfer zu Manchester United

Wayne Rooney, Stürmerlegende und lange Zeit für Manchester United aktiv, hofft auch einen Transfer von Jude Bellingham zu den Red Devils. Das sagte der 37-Jährige, der aktuell den amerikanischen Klub D.C. United trainiert, im Gespräch mit talkSPORT.

Bellingham sei für den Engländer "der spannendste Youngster im Weltfußball", weswegen er hofft, dass der Noch-Dortmunder bald bei ManUnited spielen wird: "Ich hoffe sehr, dass er dort spielt. Ich hoffe auch, dass er nicht zu Liverpool oder City geht. Ich bin mir sicher, dort erledigen sie auch ihre Arbeit, er ist aktuell der spannendste Youngster im Weltfußball, und ich bin sicher, dass sich auch United mit ihm beschäftigt."

Eine Entscheidung über Bellinghams Zukunft ist noch lange nicht gefallen, wobei es sehr wahrscheinlich ist, dass der 19-Jährige Dortmund im kommenden Sommer verlassen wird.

BVB, News: DFB gibt Youssoufa Moukokos Geburtsdatum nicht an

Als jüngster deutscher WM-Teilnehmer wird Youssoufa Moukoko bei der Endrunde in Katar Geschichte schreiben. Sein genaues Geburtsdatum fehlt allerdings überraschenderweise auf der offiziellen Seite des DFB.

Einem Bericht der Bild zufolge handelt es sich dabei keineswegs um ein Versehen. Vielmehr sei der Grund für die Lücke in der Kaderübersicht, dass Moukoko aktuell noch minderjährig ist. Am 20. November, dem Tag des WM-Beginns, feiert der Dortmunder Stürmer seinen 18. Geburtstag. An diesem Tag soll auch Moukokos Lücke in der Kaderliste des DFB gefüllt werden.

© getty Mats Hummels erlebt die WM 2022 nur als Zuschauer.

BVB, News: Pierre Littbarski kann Mats Hummels' Nicht-Nominierung nachvollziehen

1990er-Weltmeister Pierre Littbarski kann die Nicht-Berücksichtigung von Mats Hummels im WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick nachvollziehen.

"So gibt man den anderen Kandidaten mehr Selbstvertrauen - und Hansi Flick wollte sich nicht einen weiteren Diskussionspunkt dazu holen", sagte Littbarski im Interview mit Sportradio Deutschland.

Der 33 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund sei "ein Führungsspieler", aber nur bei einem Ausfall von einer der "drei anderen sehr guten Alternativen mit Süle, Schlotterbeck und Rüdiger ein Kandidat gewesen", ergänzte Littbarski, der mit dem DFB-Team 1990 in Italien den WM-Titel holte.

