BVB, News und Gerüchte: Vertragsverlängerung mit Marco Reus? Sebastian Kehl gibt Update

Sebastian Kehl äußert sich zur Zukunft von Marco Reus beim BVB. Die Mutter von Mats Hummels plaudert über ein angebliches Karriereende ihres Sohnes. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB, News: Sebastian Kehl gibt Update zum Vertrag von Marco Reus

Sebastian Kehl hat sich zur Zukunft von BVB-Kapitän Marco Reus geäußert. "Unsere Wertschätzung für Marco ist zweifelsohne sehr groß", sagte der Sportdirektor der Bild-Zeitung: "Zuletzt lag der Fokus zu 100 Prozent auf seiner Verletzung und dem Wunsch, wieder für uns spielen zu können und bis zur WM fit zu werden. Leider hat das nicht geklappt." Am grundsätzlichen Plan habe das aber nichts geändert.

Dieser sieht Gespräche in absehbarer Zeit vor. Eine Einigung ist laut mehreren Medienberichten absehbar. Reus selbst äußerte zuletzt mehrfach, dass er seine Zukunft weiterhin in Dortmund sehe. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

BVB, News: Mats Hummels vor Karriereende? Das steckt dahinter

Ulla Holthoff hat für sich einen Boykott der WM in Katar beschlossen. Die Sportjournalistin nahm an einer Talkveranstaltung teil und plauderte dort über ihren Sohn Mats Hummels. Würde dieser an der Weltmeisterschaft teilnehmen, würde sie eine Ausnahme machen. Schließlich wäre es "seine letzte Saison".

Hat sie damit das Karriereende von Hummels bekanntgegeben? Wie die Bild-Zeitung berichtet, handelt es sich dabei nur um einen Versprecher. Die 64-Jährige habe lediglich sagen wollen, dass das aller Voraussicht nach sein letztes großes Turnier mit dem DFB-Team gewesen wäre. Eine Beendigung der Laufbahn auf Klubebene sei allerdings nicht angedacht.

Hansi Flick hatte Hummels trotz starker Leistungen für den BVB nicht für die WM in Katar nominiert. Via Instagram hatte der 33-Jährige angekündigt, dass er die Zeit nutzen werde, "um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren".

