BVB, News und Gerüchte: "Kein Foul!" Giovanni Reyna lässt gegen Bochum Elfmeter zurücknehmen

Giovanni Reyna veranlasste Schiedsrichter Tobias Stieler beim 3:0-Sieg über den VfL Bochum dazu, einen Elfmeter zurückzunehmen. Mats Hummels hat nach seinem Zusammenprall mit Nico Schlotterbeck ein Update gegeben. Edin Terzic glaubt, dass Youssoufa Moukoko "einen riesigen Schritt gemacht" hat. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Reyna ließ gegen Bochum Elfmeter zurückgehen

"Chapeau!" rief Bochumer Keeper Manuel Riemann in Richtung Giovanni Reyna, als Schiedsrichter Tobias Stieler kurz vor der Halbzeitpause einen Dortmunder Strafstoß wieder zurücknahm. Der Grund: Reyna hatte Stieler erst dazu veranlasst, sich die Situation, die zum Elfmeter geführt hatte, noch einmal auf dem Videomonitor anzusehen.

Der US-amerikanische Offensivmann der Borussen war in der 42. Minute beim Stand von 2:0 im Zweikampf mit Danilo Soares zu Boden gegangen. Der Unparteiische zeigte trotz vieler Beschwerden der Gäste sofort auf den Punkt. Wie Riemann nach dem Spiel gegenüber Sport1 verriet, schaltete sich auch Reyna mit einem wiederholten "Kein Foul! Kein Foul!" in die Diskussion ein. Stieler sah sich die Szene noch einmal an, das Resultat: kein Elfer.

Es wäre bereits der zweite Strafstoß für Dortmund gewesen, Reyna selbst hatte in der 12. Spielminute den ersten verwandelt und die Führung des BVB auf 2:0 erhöht. Der Borusse hat in der Saison nun zwei Treffer auf seinem Konto

© getty Giovanni Reyna hatte bereits vor dem zurückgenommenen Elfmeter vom Punkt aus getroffen.

BVB, News: Hummels witzelt über Zusammenprall

Mats Hummels musste am Samstag nach einem Zusammenprall mit Mannschaftskollege Nico Schlotterbeck in der 70. Minute behandelt werden. Nun hat der Innenverteidiger ein Update zu seinem Zustand gegeben.

Per Instagram-Story meldete sich Hummels zu Wort, versah ein Bild von sich mit den Worten "Mann ey, wieso auf der Schokoladenseite". Die Platzwunde an der rechten Augenbraue ist mit Klammern geschlossen worden.

Beinahe wäre es bei der Behandlung der Blessur übrigens zu weiteren Verletzungen gekommen. Als die Dortmunder Betreuer auf das Feld eilten, verlor einer von ihnen auf dem rutschigen Rasen seinen Halt und kegelte Raphael Guerreiro um, der neben Hummels stand. Ähnlich erging es kurz darauf einem Bochumer Betreuer, der Anthony Losilla mit dem Fuß am Kopf traf. Beide Vorfälle waren glücklicherweise harmlos.

BVB, News: Terzic lobt Moukoko nach Doppelpack

BVB-Trainer Edin Terzic war nach dem 3:0-Sieg voll des Lobes für Doppelpacker Youssoufa Moukoko. Der Jungstar habe "einen riesigen Schritt gemacht im kompletten Spiel", ordnete Terzic die Gesamtleistung seines Schützlings in der Pressekonferenz ein: "Er ist immer wieder anspielbar zwischen den Ketten, er zeigt sich viel besser auf der Ballseite. Er nutzt seinen Körper viel besser und verschafft uns dadurch wichtige Räume."

Gleichzeitig versuchte der Coach aber auch, die Erwartungshaltung ein wenig zu dämpfen. "So wie wir ihn beschützt haben, als er die Bälle neben das Tor oder an den Pfosten geschossen hat, wird es auch weiter gehen", sagte Terzic: "Er ist und bleibt 17, wir freuen uns darüber, dass er heute wieder so ein tolles Spiel machen konnte und wir werden ihn dabei begleiten, noch besser zu werden".

Moukoko ist in dieser Saison mit sechs Toren und vier Vorlagen sowohl bester Torschütze als auch bester Scorer der Schwarz-Gelben und dürfte sich - vor allem nach der Verletzung von Leipzigs Timo Werner - gute Chancen auf die Weltmeisterschaft ausrechnen. Der Youngster selbst zeigte sich diesbezüglich trotz seines Doppelpacks zurückhaltend: "Am Donnerstag werden wir sehen, wer dabei ist. Ich würde gerne dabei sein, wir schauen mal."

Besser als Poldi, Götze und Wirtz: Moukoko knackt Bundesliga-Rekord © getty 1/14 Youssoufa Moukoko gelang mit seinem ersten Tor gegen Bochum Historisches. Der BVB-Youngster erreichte als jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte die Marke von zehn Toren. Moukoko löste den bisherigen Rekordhalter Florian Wirtz ab. Das Ranking. © getty 2/14 PLATZ 13: TIMO WERNER - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 240 Tagen. © imago images 3/14 PLATZ 12: WALTER BECHTOLD - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 236 Tagen. © imago images 4/14 PLATZ 11: DITMAR JAKOBS - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 222 Tagen. © getty 5/14 PLATZ 9: MAX MEYER - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 170 Tagen. © getty 6/14 PLATZ 9: JULIAN DRAXLER - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 170 Tagen. © getty 7/14 PLATZ 8: MARIO GÖTZE - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 155 Tagen. © getty 8/14 PLATZ 7: KAI HAVERTZ - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 139 Tagen. © imago images 9/14 PLATZ 6: HORST KLÖPPEL - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 94 Tagen. © getty 10/14 PLATZ 5: JADON SANCHO - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 19 Tagen. © getty 11/14 PLATZ 4: OLAF THON - 10. Bundesliga-Tor mit 19 Jahren und 9 Tagen. © imago images 12/14 PLATZ 3: LUKAS PODOLSKI - 10. Bundesliga-Tor mit 18 Jahren und 353 Tagen. © imago images 13/14 PLATZ 2: FLORIAN WIRTZ - 10. Bundesliga-Tor mit 18 Jahren und 139 Tagen. © getty 14/14 PLATZ 1: YOUSSOUFA MOUKOKO - 10. Bundesliga-Tor mit 17 Jahren und 350 Tagen.

