In der Bundesliga kommt es heute zum Borussia-Duell zwischen Mönchengladbach und Dortmund. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund eröffnen heute den 15. Bundesliga-Spieltag. Welche Borussia setzt sich durch? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Dortmund will sich bei Borussia Mönchengladbach unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden, muss dabei aber auf den erneut am Sprunggelenk verletzten Kapitän Marco Reus verzichten. Gastgeber Gladbach will dagegen für Wiedergutmachung nach der Pleite gegen Bochum am Dienstag sorgen.

Vor Beginn: Die erste Partie des 15. Spieltags wird um 20.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mönchengladbach: Olschowsky - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné - Hofmann, Kramer, Stindl - Thuram

Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Reyna, Brandt, Malen - Moukoko

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund wird live Free-TV übertragen werden. Verantwortlich dafür zeichnet ab 20.15 Uhr der Privatsender Sat.1. Daneben bietet der Privatsender die Partie auch im kostenlosen Livestream bei ran.de an.

Auch der Streamingdienst DAZN bietet eine um die Übertragung. Dafür melden sich um 19.45 Uhr der Moderator Alex Schlüter und die Reporterin Ann-Sophie Kimmel. Später kommentieren Jan Platte und Experte Benny Lauth das Spielgeschehen. Das "Netflix des Sports" zeigt auch während der Fußball-WM-Pause Livestreams aus folgenden Sportarten: US-Sport (NBA und NFL), Handball, Wintersport, MMA, Boxen, Darts, Tennis, Wrestling und noch mehr.

Dafür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle